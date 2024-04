Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados Deputado federal André Fernandes (PL) é pré-candidato a prefeito de Fortaleza. Aposta na proximidade com Bolsonaro e na força que tem no PL da Capital

O deputado federal foi lançado oficialmente por Bolsonaro no início de abril. A candidatura do PL era disputada também pelo deputado estadual Carmelo Neto, mas Fernandes foi o escolhido após acordo que colocou o deputado estadual como presidente da sigla no Estado.

Fernandes foi, em 2022, o terceiro deputado federal mais votado em Fortaleza, atrás de Luizianne Lins (PT) e Célio Studart (PSD). No Estado, ficou na primeira colocação. É a principal referência do bolsonarismo no Ceará.

Natural de Iguatu, na região Centro-Sul, André Fernandes ganhou notoriedade fazendo vídeos para a internet. Em 2018, recebeu convite de Bolsonaro para ser candidato a deputado estadual. Foi eleito como o mais bem votado do Ceará.