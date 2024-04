Foto: Reprodução/Instagram Cindy Carvalho, da Rede Sustentabilidade

No início de março, a Rede Sustentabilidade anunciou a ambientalista Cindy Carvalho como pré-candidata à Prefeitura de Fortaleza. Até o momento, ela, que preside a Rede Ceará, é a única mulher na disputa pelo Executivo municipal da capital cearense.

No entanto, a Rede integra, até 2026, uma federação com o Psol, o que impossibilita o lançamento de duas pré-candidaturas. Ou seja, os partidos terão de escolher entre Cindy e Técio para ser cabeça de chapa.

Cindy é ambientalista e foi empossada Conselheira Estadual de Juventude (Sejuv) do Governo do Estado do Ceará, em 2022. É membra do Comitê Consultivo do Juventudes do Agora (Atlas das Juventudes).