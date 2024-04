CPI recebe presidentes estadual e nacional da Enel em semana decisiva

Foto: Vítor Magalhães Instalação da CPI da Enel na Assembleia Legislativa do Ceará

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga supostas irregularidades e abusos envolvendo a Enel, instalada pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), tem semana definitiva para os trabalhos.

Na quarta-feira, 24, haverá depoimento do diretor-presidente da Enel Distribuição Ceará, José Nunes de Almeida, e do presidente nacional da empresa, Antonio Scala. Os dirigentes foram convidados para prestar esclarecimentos sobre reclamações da má qualidade de serviços prestados no Estado, atendendo ao requerimento do deputado estadual Guilherme Sampaio (PT).

O presidente da CPI, o deputado estadual Fernando Santana (PT), reuniu-se com o ministro das Minas e Energias, Alexandre Silveira, e com o governador Elmano de Freitas (PT). Ele afirmou que a pasta deu razão aos parlamentares em todos os aspectos. Sobre os depoimentos, ele destacou que os representantes serão interrogados sobre as denúncias acumuladas contra a concessionária.

"Nós vamos antecipar o nosso relatório da CPI. Dia 24 de abril será a oitiva com a Enel, nós vamos interrogar os representantes. O que tem acumulado de denúncia, o que a gente tem averiguado e investigado, nós vamos perguntar, inquirir os representantes da Enel", disse.

A CPI preparou, após a oitiva, a antecipação do relatório para o Ministério de Minas e Energia. O governador Elmano de Freitas já entregou um dossiê sobre os serviços da Enel no Ceará ao ministro Alexandre Silveira, uma versão preliminar do documento que será apresentado pela comissão.

De acordo com Fernando Santana, o ministro deixou claro, na reunião, que os parlamentares têm a razão em todos os aspectos, seja contratual, técnica e financeira, nos motivos que levaram à criação da CPI. Ele ainda destacou que o resultado final dará ao governo federal a possibilidade de tomar uma decisão mais firme com a Enel no Ceará.

"O ministro deixou claro que nós temos razões em todos os aspectos, seja contratual, técnica, financeira. As razões que nos levaram a abrir a CPI são legítimas e o resultado da CPI vai balizar o governo federal para tomar uma decisão enérgica, mais firme com a concessionária Enel no Estado do Ceará", afirmou.

Elmano também foi enfático com a concessionária, chegando a dizer que ou a Enel melhora os seus serviços ou deixará o Ceará.

"Tem um sentimento de revolta do povo do Ceará com o serviço que hoje é prestado pela Enel. A Enel já teve uma avaliação muito positiva no estado do Ceará anos atrás e foi tendo uma situação que hoje o povo cearense tem muita reclamação (...) Nós esperamos que a Enel possa alterar seu comportamento ou ela efetivamente não permanecerá no estado do Ceará", completou.