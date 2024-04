Foto: AURÉLIO ALVES Evandro Leitão foi escolhido candidato do PT a prefeito de Fortaleza

Da lista, o mais recente a ser definido. A escolha petista se deu neste domingo, 21, em Encontro Municipal, após disputa com a ex-prefeita Luizianne Lins (PT). O PT contava com cinco pré-candidaturas, mas apenas a de Luizianne era considerada uma forte alternativa a Evandro Leitão. Pouco antes da votação do nome pelos delegados, a deputada retirou a pré-candidatura.

O presidente da Assembleia Legislativa se filiou em dezembro de 2023, após a ruptura interna do então partido que integrava, o PDT. Evandro tem a simpatia de grandes figuras petistas, como o ministro Camilo Santana e o líder do PT na Câmara, o deputado José Guimarães.

Leitão está no terceiro mandato consecutivo de deputado estadual, exercendo a presidência da Assembleia no biênio 2023-2024. É conhecido também por ter sido presidente do Ceará Sporting Club de 2008 a 2015. Dentre outras funções, foi secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado do Ceará, durante a gestão do ex-governador Cid Gomes. Foi ainda líder do governo Camilo.