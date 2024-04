Foto: Reprodução Presidente da Federação PSOL/Rede no Ceará, Técio Nunes

Por meio de votação em evento partidário, o Psol escolheu o produtor cultural Tecio Nunes para ser candidato a prefeito em 2024. Tecio é presidente do Psol Fortaleza e, dentro do partido, é ligado a um grupo que tem nomes como o presidente do Psol Ceará, Alexandre Uchôa, e a secretária da Juventude do Ceará, Adelita Monteiro (Psol) — com quem é casado.

A outra pré-candidata era a professora Maya Elis, mulher trans e militante do coletivo "Rua". Ela era apoiada pelo grupo do deputado estadual Renato Roseno (Psol).

Técio é produtor cultural e empreendedor social, também é presidente da Federação Psol/Rede no Ceará.