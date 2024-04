Carlomano rompe com prefeito e diz que quiseram usá-lo "de tio Paulo"

Foto: Sara Maia, em 04/12/2012 CARLOMANO MARQUES na Assembleia Legislativa, no tempo de deputado

O ex-prefeito de Pacatuba Carlomano Marques (MDB) rompeu com o atual prefeito, Rafael Marques (PSB), que é sobrinho dele e era o vice de Carlomano na Prefeitura. O ex-gestor também se comparou ao tio Paulo, idoso que foi levado morto ao banco por uma sobrinha a banco para retirar empréstimo.

Em publicação nesta terça-feira, 23, Carlomano informou "que não existe nenhum laço político-partidário" entre ele e o hoje prefeito Rafael Marques. "Estamos livres para lançar ou apoiar outra candidatura", garantiu Carlomano.

E seguiu: "Pela lealdade que tenho ao povo, em especial ao pacatubano, informo que esta decisão foi tomada porque quiseram fazer comigo o que a Erika fez com o tio Paulo".

O ex-prefeito é presidente do MDB Pacatuba e avisou que se reuniria com o deputado estadual Danniel Oliveira, juntamente com o dirigente estadual da sigla, deputado federal Eunício Oliveira, para definir o rumo do partido no município.

Em outra publicação, o ex-prefeito se dirigiu ao ex-deputado Leonardo Araújo, classificando-o como "aquele que mente e rouba". Ao prefeito, ele disse: "Quem tiver perna que corra!".

Ao O POVO, Araújo afirmou que foi "surpreendido com a postagem" e disse que nunca interferiu em qualquer administração de prefeito aliado. "Nunca indiquei qualquer secretário ou cargo algum". Ele considera que a menção a ele foi "foi direcionada e incentivada pelo deputado Danniel Oliveira, imbuída de um recalque originado pela incompetência, necessitando viver da sobra de um mandacaru, que não dá sombra nem encosto, ectoplasma do tio (Eunício)".

Segundo Carlomano, nas próximas semanas, ele pretende "esmiuçar o rombo no PacatubaPrev, inclusive os autores".

Afastado da Prefeitura de Pacatuba desde abril do ano passado, quando chegou a ser preso, Carlomano renunciou ao cargo em fevereiro. Na época, ele explicou que a decisão era tomada para garantir o seu "direito de ir e vir", podendo voltar a circular pela cidade como "cidadão comum".