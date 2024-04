Elmano sobre Luizianne sair da disputa: "Temos de dar muito valor"

Foto: Fabio Lima LUIZIANNE LINS observa o governador Elmano de Freitas

O governador Elmano de Freitas elogiou a deputada Luizianne Lins (PT) por retirar a pré-candidatura à Prefeitura de Fortaleza, que acabou ficando com o único que se submeteu à votação, o deputado estadual Evandro Leitão (PT).

"Ainda que aos 47' do segundo tempo, tivemos uma única candidatura a ser levada à voto, o que, ao meu ver, é um grande gesto de construção de unidade. Eu quero fazer uma referência muito elogiosa à companheira Luizianne, acho que o que ela fez é um gesto que temos que dar muito valor a ele. É muito significativo", disse Elmano, em evento do colegiado de micro e pequenos empreendedores do Ceará.

A ação de Luizianne ocorreu em encontro municipal de delegados do PT. Além de Evandro e da deputada, as outras pré-candidaturas consistiam nos deputados estaduais Guilherme Sampaio e Larissa Gaspar e o assessor Artur Bruno. Os três nem chegaram a inscrever candidatura.

Luizianne manteve a pré-candidatura até pouco antes da votação. Ela retirou a candidatura no instante final, mas os apoiadores da deputada não votaram em Leitão e se abstiveram. O grupo protestou contra o que considerou interferências indevidas no processo.

Elmano manifestou admiração por Luizianne e disse que ela "é uma pessoa muito importante no processo político, para além, inclusive, de eleição".

A abstenção dos eleitores de Luizianne na votação de domingo, para o governador, indicam que o PT precisa de mais diálogo pela unidade. "O fato de que o grupo dela ter feito abstenção mostra que temos que conversar mais. E é assim mesmo, são processos conversados, dialogados. A unidade não pode ser de faz de conta, tem que ser verdadeira, construída", disse.

Segundo Elmano, o foco agora, no entanto, é ouvir a população para o estabelcecimento de propostas para Fortaleza. Dentre elas, o governador citou um foco na saúde pública e em relação à população de locais periféricos. "O povo reclama que tem que haver mais investimentos nas áreas da periferia de Fortaleza", disse, se referindo a críticas constantes da oposição direcionadas ao governo de José Sarto (PDT).

Por fim, o petista disse que conversará diretamente com Luizianne sobre estratégias para eleitorais para campanhas do PT em todo o Ceará.

"Vou conversar com ela e com todo partido. Não temos reunião marcada, mas vamos conversar sobre não só em Fortaleza, mas sobre o Catanho (Caucaia), vamos conversar sobre o estado do Ceará", afirmou. (Colaborou Ana Luiza Serrão)