A última flor: os 50 anos da Revolução dos Cravos

Foto: AFP PESSOAS seguram buquês de cravos em 1º de maio de 1974 na praça do Rossio, em Lisboa

"Foi bonita a festa, pá", cantou Chico Buarque de Holanda para saudar o movimento que nesta quinta-feira completa 50 anos. À meia-noite e 21 do dia 25 de abril de 1974, a rádio Renascença transmitiu a música "Grândola Vila Morena". Era a senha para o início simultâneo das operações, com o avanço das tropas do Movimento das Forças Armadas (MFA) em todo o território lusitano. A Revolução dos Cravos pôs fim ao regime fascista do Estado Novo português, a mais duradoura ditadura da história da Europa ocidental.

"Portugal colheu as últimas flores da utopia revolucionária", sublinhou a historiadora Marisa Midori Deaecto. O movimento não apenas colocou fim ao regime fascista inaugurado por António de Oliveira Salazar como também foi o principal marco do fim do Império Colonial Português, do qual o Brasil chegou a ser a parte mais relusente.



O movimento de 25 de abril de 1974 acabou com a ditadura, com 13 anos de guerras coloniais na África e deu início à instauração da democracia portuguesa. Naquela data, a ditadura mais antiga da Europa ocidental caiu em questão de horas, praticamente sem sangue derramado. A revolta foi liderada por suboficiais rapidamente apoiada pela população.

Os cravos vermelhos, colocados nas armas dos jovens militares que deixaram os quartéis e se tornaram heróis libertadores de um povo submetido a um regime ditatorial durante 48 anos, viraram o símbolo da convulsão política, econômica e social.

A revolução abriria o caminho para a organização das primeiras eleições livres com sufrágio universal, em 25 de abril de 1975, e para o processo de independência das colônias portuguesas na África: Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde.

"A guerra colonial teve uma influência fundamental para abrir os nossos olhos para a situação em Portugal", declarou à AFP o coronel da reserva Vasco Lourenço, presidente da Associação 25 de Abril, herdeira do "movimento dos capitães" que organizaram a revolução há 50 anos.

O apoio "imediato e intenso" da população ajudou a causa "dos que realmente desejavam uma mudança radical, uma libertação verdadeira e democracia", acrescentou.

"O 25 de abril é tecnicamente um golpe de Estado que, no mesmo dia, se transformou em revolução", explica a historiadora Maria Inácia Rezola, que coordena os programas de celebração da data, que incluem centenas de iniciativas institucionais e culturais.

Chico Buarque compôs em 1975 Tanto Mar, um paralelo entre o momento revolucionário português e a ditadura militar brasileira. "Eu queria estar na festa, pá/Com a tua gente/E colher pessoalmente/Uma flor do teu jardim/Sei que há léguas a nos separar/Tanto mar, tanto mar". A música foi censurada no Brasil e apenas a versão instrumental acabou lançada. Em Portugal, a gravação com letra foi comercializada em single — disco com só uma a quatro músicas.

Em 1978, com o início da reabertura, a música foi veiculada com letra no Brasil. Mas a maré havia mudado do outro lado do Atlântico. Em novembro de 1975, crise no meio militar marcou o fim do período revolucionário e teve vitória da ala moderada, marcando novo rumo para a democracia portuguesa. Então, a letra ganhou uma versão diferente.

"Já murcharam tua festa, pá/mas, certamente/esqueceram uma semente nalgum canto de jardim".

Com AFP

Opinião dos portugueses sobre o salazarismo e a revolução

Uma pesquisa divulgada na última sexta-feira mostrou que metade das pessoas entrevistadas considera que o antigo regime do Estado Novo português tinha mais aspectos negativos do que positivos, mas 20% afirmaram o contrário.

Além disso, 65% dos entrevistados consideraram que a Revolução de 25 de abril foi o evento mais importante da história portuguesa, muito à frente da adesão à precursora da União Europeia em 1986 ou ao fim da monarquia em 1910.

Império Colonial Português

O Império Colonial Português é considerado o primeiro império global, ao abranger Europa, África, América, Ásia e Oceania.

É tido também como primeiro império europeu moderno.

A construção do império começou em 1415 com a conquista de Ceuta, no norte da África.

O império se expandiu com a exploração da costa da África e posteriormente ao oceano Índico. O Brasil também foi incorporado. Os navegadores lusitanos chegaram até o Japão e Nova Guiné.

O império parou de se expandir na união ibérica (1580-1640), período em que ficou subordinado à Espanha. As colônias passaram a sofrer assédio de rivais espanhóis: Holanda, Espanha e Inglaterra.

O maior baque foi em 1822, com a independência brasileira. Mas, no fim do século XIX, na partilha da África pelos impérios europeus, Portugal ainda conseguiu avançar para o interior do continente.

Ao final da Segunda Guerra Mundial, o ditador António de Oliveira Salazar buscou preservar o que restava das possessões ultramarinas. Mas, na década de 1960, Portugal não resistiu ao avanço indiano em Goa.

No mesmo período, teve início nos territórios africanos a Guerra Colonial Portuguesa, que durou até a Revolução dos Cravos e foi uma das causas.

O marco simbólico do fim do Império Colonial Português é considerado a devolução de Macau à China, em 1999.

Atualmente, são territórios ultramarinos portugueses os arquipelágos de Açores e Madeira, que não eram habitados quando conquistados, no século XV.