Deputados batem boca sobre repúdio a ato no escritório de Fernandes

Foto: Reprodução/vídeo ESCRITÓRIO de André Fernandes foi alvo de grupo

O deputado estadual Alcides Fernandes (PL) discutiu no plenário da Assembleia Legislativa com o colega parlamentar Missias Dias (PT) sobre a manifestação do movimento Levante Popular da Juventude que queimou um boneco de judas e pichou o gabinete do deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes (PL), filho de Alcides. Estava em pauta a aprovação ou não de uma nota em nome da Assembleia repudiando o ato.

Durante sessão ordinária na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) desta quarta-feira, 24, Alcides pediu para que os parlamentares aprovarem a nota de repúdio e alegou que os ataques atuaram como um "aviso" de algo mais grave que possa acontecer com o filho dele.

"Gostaria que os colegas entrassem com esse pedido consensual, nessa atitude de fazermos, nós, que fazemos as leis, somos 46 deputados, repudiar esse tipo de situação que foi triste", destacou. E seguiu: "Como família, como pai, como patriota, ou mesmo pessoa que não tem nada a ver, que é até de partidos contrários, mas repudia essa atitude".

Em seguida, Missias subiu à tribuna e defendeu que os atos contra o escritório de André Fernandes foram uma manifestação "pacífica" da juventude e que, os ataques foram motivados pelas atitudes do deputado federal.

"Nós que somos deputados, somos responsáveis pelos nossos atos, o que nós fazemos e o que nós dizemos, e as suas posturas também condizem a partir dos atos que você faz enquanto sociedade", prosseguiu.

"O deputado André Fernandes, no momento em que se posiciona em determinados momentos, inclusive repudiando ou fazendo falas agressivas (...) dá o direito de outras pessoas também o tratarem de seu pensamento e de sua forma de agir".

A deputada Dra Silvana (PL) também entrou na discussão acerca do tema, classificando como "besteira e idiotice" a fala do petista acerca do vandalismo dos jovens contra o gabinete do deputado.

"Sua atitude fala por si", disse Silvana em direção a Missias. "O que aconteceu no gabinete do deputado André Fernandes foi um crime. O deputado teria que achar normal eu trazer um boneco do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tocar fogo e ser normal", completou.

O deputado Sargento Reginauro (União) disse não ter acreditado que Missias estaria tentando justificar a depredação de patrimônio, que é certificado "na Legislação como um crime".

"Eu não sei se é porque o deputado tem origem no MST, mas depredação de patrimônio é crime na legislação brasileira. Foi crime o que aconteceu dia 8 (de janeiro de 2023), foi crime o que aconteceu no gabinete do deputado André Fernandes e precisa ser repudiado por esta Casa", explica.

Posteriormente, o petista rebateu as falas e disse que já foi alvo de ataques por parte de André Fernandes e que não haveria "razão nenhuma para criar tumulto na Casa", continuou. "Esse grupo criminoso está se sentindo protegido, tem costas largas com o Estado, parece que tem muito".

Em seguida, a discussão foi ampliada e os deputados trocaram acusações longe dos microfones. O deputado Alcides Fernandes afirmou, na ocasião, que "qualquer coisa que acontecesse iria responsabilizar a Casa legislativa".