Evandro, Camilo e Elmano se reúnem com presidente do PT

Foto: Reproduçã/Instagram @evandroleitao Gleisi Hoffmann e Evandro Leitão ao lado de caciques do PT cearense

Evandro Leitão (PT), presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), encontrou-se com a presidente do PT, Gleissi Hoffmann. Ocorrida nesta quarta-feira, 24, em Brasília, a reunião acontece após o encontro municipal do partido definir Leitão como pré-candidato do PT para concorrer à Prefeitura de Fortaleza.

"Conversamos sobre a conjuntura política no Brasil e no Ceará e, em especial, sobre os desafios da nossa capital, Fortaleza. Seguiremos fortes e unidos nesse projeto, que tem como principal diretriz cuidar das pessoas", escreveu o postulante petista nas redes sociais.

O encontro contou com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana, com o governador Elmano de Freitas, com o líder do governo Lula, José Guimarães, com o secretária de Articulação Política do Ceará, Augusta Brito, e com o presidente do PT Fortaleza, deputado estadual em exercício Guilherme Sampaio.

Evandro foi escolhido para ser o candidato do PT a prefeito de Fortaleza em encontro municipal no último domingo, 21. Ele já tinha favoritismo com a maioria dos delegados eleitos na primeira etapa do processo, realizado no dia 7 de abril. Quatro outros pré-candidatos acabaram não levando a disputa até o fim. Apesar disso, 58 dos 200 delegados se abstiveram na votação que tinha Evandro como candidato único. Foi um protesto da ala da deputada Luizianne Lins, que retirou a pré-candidatura no instante final.