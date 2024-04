Oposição volta a criticar Elmano por violência

Deputados estaduais que fazem oposição ao governador Elmano de Freitas (PT) criticaram os números de violência e a insegurança na gestão do petista. Durante a sessão da Assembleia Legislativa do Ceará nesta quarta-feira, 24, parlamentares do PDT e PL demonstraram insatisfação e cobraram ações.

O deputado estadual Cláudio Pinho (PDT) citou o assassinato dentro do Instituto José Frota (IJF) e destacou que a Constituição delega ao Estado o dever da segurança pública. Ele citou o caso, também ocorrido na terça-feira, 23, da morte de um adolescente em escola municipal para cobrar respostas e disse que Elmano é o maior responsável pelo tema.

"A insegurança tá batendo na porta de todos nós. A responsabilidade do crime foi imputada ao prefeito de Fortaleza. Mas o adolescente que morreu dentro da escolha, de quem é a responsabilidade? Quem foi que matou? Não foi preso ainda, não".

Já Alcides Fernandes (PL) disse que o Ceará e a capital, Fortaleza, não estão "às mil maravilhas". "Não tem como defender o indefensável".

Queiroz Filho e Antônio Henrique, ambos do PDT, cobraram ações do governador. O primeiro destacou que o Governo agiu rápido para identificar o assassino no IJF, mas afirmou que a sociedade cearense quer o mesmo empenho e agilidade na apuração de outros crimes.

Já Antônio Henrique falou que adversários do prefeito José Sarto (PDT) o criticaram pelo ocorrido para tentar encobrir o que acontece no Estado.

