Aprovação de empréstimo de R$ 425 milhões expõe novos tamanhos de base e oposição a Sarto

Foto: Guilherme Gonsalves Vereador Inspetor Alberto jogou para cima, da tribuna, diversas cédulas falsas de dinheiro impressas com o rosto do prefeito Sarto

A Câmara Municipal de Fortaleza aprovou nesta quinta-feira, 25, empréstimo de R$ 425 milhões à Prefeitura, no que provavelmente foi a votação mais importante desde o fim da janela partidária, encerrada na primeira semana de abril. O resultado, portanto, é uma demonstração prática dos novos tamanhos da base aliada e da oposição ao prefeito José Sarto (PDT) depois do rearranjo de forças ocorrido no Poder Legislativo.

A proposta foi aprovada com 24 votos favoráveis e 16 contrários. Os cálculos dos dois lados do Legislativo contabilizam que a base aliada tem hoje, de fato, 24 dos 43 vereadores. Número que garante com pouca folga a maioria absoluta dos votos, mas não dá margem para aprovar, por exemplo, mudança na Lei Orgânica do Município, que exige pelo menos 29 votos, o equivalente a dois terços dos vereadores.

Na votação desta quinta, votou com o governo um vereador que é considerado de oposição, Márcio Martins (União Brasil). Além dos outros 23 votos pró-Sarto, governistas, há também a vereador Cláudia Gomes (PSDB), que não votou por estar na presidência.

Na oposição hoje, são considerados 19 vereadores, numa frente eclética que reúne de PT a PL. Além dos 16 que votaram nesta quinta, ainda são incluídos na conta Martins, Cônsul do Povo (PSD), recém-saído da base de Sarto e que se absteve, e Ronaldo Martins (Republicanos), que estava ausente.

O empréstimo aprovado é destinado, segundo o projeto, a investimentos e necessidades básicas da população.

A sessão contou com protestos da oposição, que alegavam que o pedido era vago, pedindo maior detalhamento da implementação do dinheiro. Além disso, reclamavam da alocação dos sete outros empréstimos concedidos anteriomente.

Já a base do prefeito Sarto defendeu a destinação da renda, alegando que a oposição critica sem qualquer comprovação de desvio ou fraude.

Este é o oitavo pedido de empréstimo da Prefeitura, em três anos e quatro meses de gestão. O projeto cita questões internacionais como a Guerra da Ucrânia e o conflito entre Israel e Hamas. Além disso, cita questões da economia nacional, como aprovação do novo arcabouço fiscal.

O vereador Júlio Brizzi (PT) reclamou do novo pedido, alegando ser "vago" e pedindo que os parlamentares fossem contrários e mandassem matéria pedindo explicações sobre o direcionamento da verba.

"Dizer que não está dizendo para que é o dinheiro é um absurdo! Podem olhar os dados. Sarto tem usado menos o poder que a Prefeitura tem de endividamento. É um empréstimo para a Cidade", retrucou o vice-líder Didi Mangueira (PDT).

Como votaram os vereadores



Sim ao empréstimo

1. Adail Jr (PDT)

2. Ana Aracapé (Avante)

3. Carlos Mesquita (PDT)

4. Didi Mangueira (PDT)

5. Diógenes Madeira (PRD)

6. Emanuel Acrizio (Avante)

7. Fábio Rubens (PDT)

8. Gardel Rolim (PDT)

9. Germano He-Man (Mobiliza)

10. Iraguassu Filho (PDT)

11. Jorge Pinheiro (PSDB)

12. José Freire (PDT)

13. Kátia Rodrigues (PDT)

14. Luciano Girão (PDT)

15. Lúcio Bruno (PDT)

16. Marcelo Lemos (Avante)

17. Márcio Martins (União Brasil)

18. Paulo Martins (PDT)

19. Pedro Matos (Avante)

20. PPCell (PDT)

21. Professor Enilson (Cidadania)

22. Raimundo Filho (PDT)

23. Veríssimo Freitas (Agir)

24. Wellington Saboia (PMB)

Não ao empréstimo



1. Adriana Almeida (PT)

2. Adriana Nossa Cara (Psol)

3. Bruno Mesquita (PSD)

4. Danilo Lopes (PSD)

5. Dr. Vicente (PT)

6. Enfermeira Ana Paula (PSB)

7. Estrela Barros (PSD)

8. Eudes Bringel (PSD)

9. Gabriel Aguiar (Psol)

10. Inspetor Alberto (PL)

11. Julierme Sena (PL)

12. Júlio Brizzi (PT)

13. Léo Couto (PSB)

14. Priscila Costa (PL)

15. Ronivaldo Maia (PSD)

16. Tia Francisca (PSD)

Abstenção

1. Cônsul do Povo (PSD)

Não votaram

1. Cláudia Gomes (PSDB), presidente da sessão

2. Ronaldo Martins (Republicanos), não estava presente