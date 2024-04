Rádio O POVO CBN inicia entrevistas com pré-candidatos

Foto: JÚLIO CAESAR Capitão Wagner abre a série nesta sexta-feira

A Rádio O POVO CBN inicia, nesta sexta-feira, 26, série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza. O primeiro a ser entrevistado será Capitão Wagner (União Brasil), em sua terceira tentativa de chegar ao Paço Municipal.

A conversa será conduzida pelo diretor da Rádio O POVO CBN, Jocélio Leal, e pelo colunista do O POVO, Carlos Mazza. A sabatina será realizada dentro do programa "O POVO no Rádio", que vai ao ar das 9h às 11h, na FM 95,5 e nas redes sociais da Rádio. Ao longo dos próximos dias, os outros pré-candidatos também serão entrevistados.

Wagner tem aparecido na liderança das pesquisas eleitorais. Ele apareceu na frente em todos os cenários na pesquisa do Instituto Paraná, de março deste ano, e também tomou a dianteira Atlas/Intel, divulgada em janeiro. O também presidente do União Brasil no Ceará deixou o cargo que ocupava como secretário de Saúde de Maracanaú para focar na campanha em Fortaleza e nos rumos do partido pelo Estado.

Esta será a terceira eleição que Wagner disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Ele concorreu em 2016, sendo desbancado pela tentativa bem sucedida de reeleição de Roberto Cláudio (PDT), e, em 2020, quando José Sarto (PDT) foi eleito. Nas duas ocasiões, ele chegou ao segundo turno.

Wagner também teve um revés na candidatura ao Governo do Ceará, em 2022, quando ficou em segundo lugar, com 32,16% dos votos, atrás de Elmano de Freitas (PT), que venceu ainda no primeiro turno com o apoio de 53,69% dos eleitores. Roberto Cláudio (PDT) ficou na terceira posição.

Apesar da derrota, o ex-deputado foi o mais votado em Fortaleza. De 17 zonas eleitorais de Fortaleza, Capitão Wagner ficou na frente em 15. O restante ficou com Elmano.

A mesma configuração política e partidária irá se repetir pela disputa por Fortaleza. No caso dos adversários do União Brasil, o PDT e PT, ambos os partidos constroem candidaturas próprias. Evandro Leitão (PT) foi escolhido na disputa interna do partido e acabou sendo escolhido por 141 votos. Já José Sarto (PDT) tentará reeleição turbinado com a máquina pública e uma base de apoio confortável na Câmara Municipal.

No campo da direita, o cenário será diferente dos pleitos anteriores, quando Wagner conseguiu unir o segmento. Este ano, o deputado federal André Fernandes (PL) e o senador Eduardo Girão (Novo) já anunciaram suas pré-candidaturas e intenções de permanecer na disputa, o que pode tirar votos do grupo antes centralizado em Wagner.



Entrevista com Capitão Wagner (União Brasil), pré-candidato em Fortaleza

Quando: Sexta-feira, 25/4

Onde: Na Rádio OPOVO CBN FM 95,5 e no Youtube do O POVO