Vereador joga cédulas com rostos de Sarto e Marrion

Foto: Guilherme Gonsalves/O POVO Imitação de cédula com rosto do prefeito Sarto e da cadela Marrion, mascote na campanha de 2020

Na votação do empréstimo à Prefeitura de Fortaleza, o vereador Inspetor Alberto (PL) que jogou para o alto, da tribuna, imitações de cédulas de dinheiro impressas com o rosto do prefeito José Sarto (PDT) e da cadela Marrion.

"Eu não vi o prefeito gastar, dos sétimos empréstimos que foram aprovados pela Casa, nenhum centavo. Não comprou nenhuma pá, carro de mão, enxadas!", disse o vereador.

Dirigindo-se à câmera de transmissão da sessão, ele disse: "Sarto estou falando para ti! Tu vai deixar pra quem esse dinheiro todo? Essa herança?". Ao fundo, um vereador respondeu: "Para a Marrion!", referindo-se à cadela, mascote na campanha do prefeito em 2020.

O Inspetor sugeriu que o prefeito "jogue uma chuva de dinheiro para a gente ver, na Praça do Ferreira", enquanto tirava de uma bolsa oito bolos de imitações de cédulas de R$ 100,00 Ele as atirou para cima, da tribuna. (Com Guilherme Gonsalves)