Prefeita de Limoeiro deixa Republicanos e se filia ao PRD

A prefeita de Limoeiro do Norte, Dilmara Amaral, deixou o Republicanos e se filiou ao PRD para conseguir viabilidade para sua reeleição. Ela assumiu o cargo após uma série de licenças do prefeito eleito, José Maria Lucena (PSB).

Dilmara era filiada ao PDT. Em meio à indecisão de para onde iria o grupo de prefeitos pedetistas que seguiria o senador Cid Gomes (PSB), a prefeita se antecipou e migrou para o Republicanos. A ida foi anunciada pelo presidente da sigla, Chiquinho Feitosa, nas redes sociais.

A saída, confirmada pela assessoria da gestora, aconteceu pouco antes do fim da janela eleitoral, após divergências na articulação. Há alguns dias, a prefeita alegou que a montagem na chapa de pré-candidatos a vereadores ligados a ela foi desafiada por "perseguições políticas".

"Infelizmente, a gente perdeu alguns partidos que a gente entendia que estavam juntos, fruto de uma perseguição, mas graças a Deus que a gente teve tempo de nos recompor", avaliou.

Presidente da legenda no Ceará, o vereador de Fortaleza, Michel Lins, apontou que Dilmara é "100%" pré-candidata e irá receber o apoio do PDT e Rede/Psol. O Avante também deverá fazer parte do grupo. Ainda se discute quem deve ocupar o lugar de vice na chapa.