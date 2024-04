Wagner relata conversa com André sobre acordo para apoiar quem estiver melhor em pesquisa

Foto: Júlia Duarte/O POVO CAPITÃO Wagner abriu série na rádio O POVO CBN

O pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner (União Brasil), informou que há entendimento com o deputado federal André Fernandes (PL) para que, mais próximo da eleição, seja avaliada qual candidatura aparece à frente das pesquisas. Conforme ele, é possível que um dos dois retire candidatura para composição ainda no primeiro turno.

"Eu tive uma conversa muito boa com o André com os parâmetros que, se o que a gente conversou valer para junho pelo menos, a gente pode sentar novamente e fazer uma discussão de uma possibilidade de aliança com o André e com o Eduardo Girão", disse o pré-candidato à Rádio o POVO CBN na manhã dessa sexta-feira, 26. O ex-deputado deu início à série de entrevistas com pré-candidatos a prefeito na Capital.

Wagner confirmou que o diálogo acontece com a possibilidade de retirada de candidatura de ambos os lados. "Justamente, se a minha enfraquecer, a gente poderia retirar para apoiar (a candidatura de Fernandes). Isso dá uma demonstração que o cenário ainda não está completamente definido. As convenções são apenas em julho, podem ser até o dia 5 de agosto, daqui para lá passa muita água debaixo da ponte e a gente possa ter alguma novidade que una mais esse grupo da direita", afirmou.

Para André Fernandes, porém, a candidatura é inegociável. Ele ressaltou que já está estabelecido tanto pelo PL como pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que a candidatura do cearense irá "até o fim".

"Nossa pré-candidatura e futura candidatura é inegociável. O maior partido do Brasil, ao lado de Jair Bolsonaro, já firmou que iremos até o fim e vamos pra ganhar", disse ao O POVO.

O deputado relatou que as tratativas seriam para que, em uma eventual retirada de candidatura de Wagner e apoio a ele na disputa pela Prefeitura de Fortaleza, tanto o PL como Bolsonaro estariam dispostos a apoiar o nome de Wagner ao Senado.

Na terceira tentativa para chegar ao Paço Municipal, Wagner avaliou que seu diferencial de outros nomes da direta será "o comportamento de conhecer a cidade". Ele disse que irá confiar em sua experiência e fugir da polarização nacional entre Lula e Bolsonaro.

"O comportamento e a demonstração de que a gente conhece a cidade, não quero desmerecer os outros candidatos, pelo contrário, quero unir esse campo para a gente ir para a eleição com mais tranquilidade. Mas é muito claro que quem melhor conhece a cidade de Fortaleza, de todos os candidatos, acredito que sou eu", ressaltou.

Wagner negou que tenha aliança com José Sarto (PDT) após a aproximação de nomes da direita com a gestão do prefeito. "Essa conta tem que colocar no PL, acho que o Raimundo Gomes de Matos é até hoje filiado ao PL, não ao União Brasil, tem que colocar na conta do PL. Essa aliança não é comigo. Respeito o prefeito Sarto, o Evandro Leitão, o André, todos os meus adversários, mas não venham colocar na minha conta", declarou.

Em 2022, o candidato que concorreu como vice de Wagner na disputa pelo Governo do Ceará, Raimundo Gomes de Matos, passou a integrar a gestão do prefeito.