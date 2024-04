Entenda nova configuração da Câmara de Fortaleza

Foto: FÁBIO LIMA A 5 meses das eleições, Sarto vê base encolher e oposição crescer

As eleições de 2024, marcadas para o próximo dia 6 de outubro, já influenciam os cálculos políticos e atuações na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Votações recentes têm dado métricas atualizadas sobre a base e a oposição à gestão do prefeito José Sarto (PDT). A tendência é de que as votações por vir devem confirmar o cenário pré-eleitoral.

A Prefeitura ainda tem a maioria dos vereadores como aliados, são 24 nomes, dos 43 ocupantes da CMFor, que seguem na base do prefeito. No entanto, o número já foi maior até antes da janela partidária, quando eram 27 nomes. A oposição, por outro lado, não é homogênea. Abrigando vereadores de partidos com ideologias distintas, como PT e PL, é possível afirmar que existem "oposições à gestão" que eventualmente votam juntas. Teoricamente, o grupo conta com os 19 nomes restantes, mas há ponderações.

Uma das votações mais emblemáticas nesse contexto ocorreu na semana passada. Tratava-se de um empréstimo de R$ 425 milhões solicitado pela Prefeitura. A matéria foi aprovada com exatamente 24 votos, enquanto 16 parlamentares votaram contra. Um dos vereadores em teoria da oposição votou a favor, outro se absteve e um terceiro estava ausente. Outra parlamentar da base não votou, porque presidia a sessão.

No fim das contas, a maioria seguiu com a gestão nesta pauta. Apesar disso, a Prefeitura não teria votos suficientes para, por exemplo, aprovar alterações à Lei Orgânica, que exige ao menos 29 votos (dois terços da Câmara). O POVO ouviu as lideranças de ambos os grupos sobre o desenho atual na CMFor e para projetar o quadro político no Legislativo até as eleições, daqui a cerca de cinco meses.

O líder do prefeito, vereador Iraguassu Filho (PDT), disse que a base continuará a buscar unidade e reforçou que a última votação demonstrou isso. "Vamos trabalhar como sempre, com diálogo, respeito, organizando as matérias e fazendo o debate. O empréstimo, que era uma matéria contestada pela oposição por motivos diversos, conseguimos manter a unidade da base. O prefeito está buscando quem mantém o entendimento do projeto político que ele montou, com investimento e entregas de serviço para a população", disse.

Sobre a maioria apertada na CMFor, Filho minimiza perdas recentes na base e classifica como natural o vai e vem às vésperas de eleições. "Todo ano eleitoral esses movimentos acontecem. A gente respeita, não faço juízo de culpa. É da democracia".

Já a vereadora Professora Adriana (PT), líder da oposição na CMFor, celebrou o crescimento e maior alinhamento da oposição que classifica como "eclética". Adriana disse que os parlamentares da oposição estão mais afinados e trabalhando em conjunto. "Estamos mais fortalecidos para uma disputa dentro da própria Câmara, principalmente nas falas. Sentando e alinhado as falas e as pautas que serão defendidas. Isso vai ser muito importante, porque, em certos momentos, a opinião pública pode fazer com que um ou outro vereador mude de posição em determinadas votações", explicou.

A ideia, segundo a parlamentar, é continuar tensionando no Legislativo em pautas que sejam caras para a gestão. Adriana lembrou da atuação com o pedido de CPI protocolado para investigar processos de desafetação de imóveis públicos em Fortaleza. "Conseguimos tensionar e tivemos assinaturas suficientes para tramitar. Estamos aguardando que a Casa possa encaminhar a questão", pontuou.

Num ponto, ambas as lideranças - do prefeito e da oposição - concordam: A tendência de que o debate político cresça. E, com ele, o acirramento entre base e oposição na Casa. Iraguassu diz que ocorrerá conforme o pleito se avizinha. "O debate político vai ser intensificado. Nos últimos 20 e 30 dias já tem se acentuado e vai se acentuar mais. É natural".