Prefeitura "tinha mais interlocução com Bolsonaro"

Foto: FCO FONTENELE VICE-PREFEITO Élcio Batista, em entrevista ao Jogo Político

O vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista (PSDB), afirmou que a gestão do prefeito José Sarto (PDT) tinha mais interlocução com o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que com o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Posso te dizer que, desse ponto de vista, em alguns momentos tinha muito mais interlocução em nível nacional com o governo Bolsonaro do que com o próprio governo Lula. Isso é uma demonstração de que a cidade de Fortaleza não está tendo a atenção que merece", disse o vice-prefeito em entrevista nesta segunda-feira, 29, ao podcast Jogo Político.

Élcio atribuiu a situação ao ministro Camilo Santana (Educação). "Eu acho que o fato de a gente fazer parte de um projeto político de oposição ao governo do Estado e o governo do Estado tem aí no Camilo (Santana), eles mesmos dizem que a maior liderança é o Camilo, e o Camilo como ministro da Educação vai fazer todo um esforço para que a Prefeitura perca as eleições".