Protesto convocado contra Taxa do Lixo em Sobral

Foto: Divulgação/Câmara de Sobral Oposição convoca manifestação contra cobrança de Taxa do Lixo em Sobral

Vereadores que se opõem à gestão do prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PSB), utilizaram as redes sociais para convocar uma "megamanifestação" contra a cobrança da Taxa do Lixo na cidade.

Conforme o anúncio publicado nas redes sociais do vereador Apóstolo Jander (União Brasil), o movimento ocorrerá no próximo dia 11 de maio, a partir das 16 horas em frente à Câmara Municipal de Sobral. "Ou a gente levanta e faz alguma coisa, ou então a gente cruza os braços e deixa o pau quebrar nas costas de todo mundo. Passando para convidar a toda população de Sobral e distritos para uma megamanifestação contra a taxa do lixo".

O prefeito anunciou em outubro de 2023 que os moradores de Sobral passariam a pagar uma taxa do lixo. "Não temos escolha. Se não cobrarmos, não receberemos mais recursos federais", justificou o prefeito ao ser questionado por um seguidor via Instagram.

A justificativa de Ivo faz menção ao novo Marco Legal do Saneamento, aprovado em 2020 durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que incentiva os municípios a cobrarem da população uma tarifa para custear a administração dos resíduos sólidos.

A norma estabelece que, caso o município não crie a taxa, a gestão está a ser enquadrada por infração à Lei de Responsabilidade Fiscal.

O POVO contatou a Prefeitura, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.