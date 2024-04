Sarto diz que Elmano governa à distância: "Tenho um terço dos voos dele"

Foto: AURÉLIO ALVES PREFEITO Sarto cumprimenta governador Elmano

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) criticou, nesta segunda-feira, 29, a quantidade de viagens do governador Elmano de Freitas (PT). Segundo o gestor municipal, a agenda do petista teria apresentado três vezes mais voos do que a dele. Sarto afirmou que o Ceará é administrado "à distância".

"Estou aqui em Fortaleza. Se tirar as horas de voo do governador, em um ano, eu não consegui fazer um terço do que ele está viajando. Está governando à distância", afirmou o prefeito.

Segundo ele, "ao contrário do governador", a gestão municipal conta com uma agenda focada in loco e inclui articulações para o aumento no número de parlamentares da base na Câmara Municipal. Sarto diz que, neste ano, pretende eleger a "maior bancada da história", com 30 parlamentares aliados. Hoje, a base conta com 24 dos 43 vereadores(as).

A expansão será feita por meio de novas alianças com, inclusive, partidos que "estariam insatisfeitos". "Temos tempo e temos muitas insatisfações do outro lado", disse o prefeito, sem, no entanto, citar siglas que podem aderir.

"Vamos fazer uma nova bancada e não tenho dúvida de que os partidos da base defendem esse projeto que hoje faz com que Fortaleza seja a primeira economia do Nordeste. Vamos eleger uma bancada de 30 vereadores(as). Seremos de longe a maior bancada de Fortaleza", afirmou.

E completou, alfinetando as viagens de Elmano mais uma vez: "Minha missão é trabalhar, enquanto tem gente que tá viajando e falando, estamos aqui trabalhando."

Antes desta declaração de Sarto, aliados já haviam feito críticas às viagens do governador. Dentre eles, o vice-prefeito Élcio Batista (PSDB). Ele firmou, em meados do ano passado, que, enquanto a Prefeitura queria desenvolver a cidade, o governador estava "interessado em viajar".

"A gente quer desenvolver a cidade, a renda e a prosperidade. Enquanto o governo, me parece, não está interessado em resolver problemas. Está interessado em viajar, em fazer outras coisas. Objetivamente, enfrentar os problemas parece que não é tarefa do governo. Esses três pontos demarcam uma diferença importante entre as administrações", afirmou.

O POVO mostrou que, nos quatro primeiros meses de mandato, Elmano havia acumulado 30 dias de agendas fora do Ceará, a maioria em Brasília.

Na época das falas de Élcio, aliados de Elmano destacaram que viagens do governador a Brasília não ocorriam por "lazer" ou "turismo". Um intuito seria tentar aditivar o orçamento com uma série de parcerias com o governo Lula (PT), aproveitando sobretudo a influência de Camilo em Brasília como ministro.

A Prefeitura e a base do Governo do Estado estão rompidas desde meados de 2022. Nos últimos meses, as tensões vêm aumentando, ao mesmo tempo que se aproxima o período eleitoral. O último embate consistiu em uma troca de acusações sobre qual gestão teria responsabilidade quanto ao assassinato ocorrido no Instituto José Frota (IJF).