Dirceu coloca Camilo entre opções para candidato a presidente, ao lado de João Campos e ministros

Foto: FÁBIO LIMA DIRCEU recebido na sede do PT Ceará por Conin, presidente estadual do partido

Políticos do Nordeste como Camilo Santana (PT), ministro da Educação, e o prefeito do Recife (PE), João Campos (PSB), podem vir a ser candidatos a presidente da República no futuro, na avaliação de José Dirceu (PT).

O ex-ministro da Casa Civil do primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), citou outras opções como possíveis postulantes a presidência do país, como os nordestinos Renan Filho (MDB), ministro dos Transportes, Wellington Dias (PT), ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil e Rui Costa (PT), atual ministro da Casa Civil.

Sobre Camilo, Zé Dirceu disse se tratar de um "patrimônio" e "promessa" e já tendo destaque nacionalmente após ter governador o Ceará duas vezes e hoje comandar o Ministério da Educação. O ex-ministro também destacou os quadros como "fortes lideranças" e disse da necessidade de jovens.

"Acho que ele já é uma figura nacional", afirmou sobre Camilo. "Ele tem uma experiência parlamentar, de Executivo e é ministro da Educação, que eu considero uma das pastas mais importantes para o futuro do Brasil. E tá indo muito bem. E ele tem experiência de governar (...) Eu vejo hoje o Camilo como um patrimônio que nós temos e uma das promessas", disse Zé Dirceu nesta terça-feira, 30, em Fortaleza, onde esteve na sede do PT para café da manhã com lideranças e militantes.

"Por que não? Ele (Camilo) pode, o Wellington pode, o Renan Filho pode, o Rui Costa e o João Campos que tá lá surgindo agora. Nós precisamos de jovens. O Brasil precisa olhar o Nordeste de outra forma. Tem a transição energética mais avançada do Brasil. O Nordeste tá andando", afirmou Dirceu.

O petista citou João Campos e Renan Filho como dois possíveis candidatos à Presidência, mas que não são filiados ao PT. José Dirceu destacou que o Nordeste precisa ter "voz e vez" no Brasil, e também elencou novos líderes como Rafael Fonteles (PT), governador do Piauí, Elmano de Freitas (PT), governador do Ceará, e Jerônimo Rodrigues (PT), governador da Bahia.

"Essas fortes lideranças do Nordeste. Falei do Renan Filho e do João Campos porque não é só o PT, felizmente. Nós temos lideranças importantes. E temos novas lideranças como o Rafael Fonteles, Elmano, o Jerônimo. E o Nordeste precisa ter voz e vez no Brasil", defendeu.