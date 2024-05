Ivo: Izolda só não será candidata se não quiser

O prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PSB), afirmou nesta terça-feira, 30, que a secretária-executiva do Ministério da Educação (MEC), Izolda Cela, é a candidata natural à sucessão no Município. Segundo Ivo, esse também é o entendimento do irmão e senador Cid Gome (PSB), principal articulador político da família.

"Temos uma candidata natural à sucessão em Sobral, a ex-governadora e atual secretária-executiva do Ministério da Educação, Izolda Cela. (Ela ainda) não se apresentou como pré-candidata, (mas) eu entendo, o Cid entende e outras pessoas do nosso grupo entendem que ela é a candidata natural", disse o prefeito de Sobral em entrevista ao programa Izaías Nicolau.

Ivo destacou ainda que cabe a Izolda a decisão final. "Ela é a candidata, é para ser ela, só não será se ela não quiser", ressaltou. A ex-governadora do Ceará se filiou ao PSB no último dia 4 de fevereiro, juntamente com Cid, prefeitos e outros nomes ligados a ele, após rompimento com o PDT.

No último dia 16, Izolda anunciou que irá se desincompatibilizar do cargo de secretária executiva do Ministério da Educação. Na ocasião, já destacava que a candidatura à Prefeitura de Sobral era "uma possibilidade".

"Já vivi isso, muitas vezes, apesar de não ter nem a intenção ou um plano definido de candidatura, mas o partido solicita a desincompatibilização para abrir uma possibilidade, abrir o leque de opção", seguiu.

Para disputar um cargo de prefeito ou vereador nas eleições de outubro, ocupantes de diversos cargos e funções - como servidores públicos e militares, por exemplo - devem cumprir prazos de desincompatibilização exigidos por lei. Para o cargo ocupado atualmente por Izolda, ela precisa se afastar até 6 de junho.

Ivo apontou que a relação com sua vice-prefeita, Christianne Coelho (PT), "está bem", mas "não é como era antes". Ela tentava se viabilizar como candidata no município e passou por divergências com o prefeito exonerou 11 colaboradores ligados à petista. "A aliança era com o PT e ela era a indicada do PT. O importante é o que o partido. Ela é importante, tenho consideração por ela, sempre nos tratamos com respeito, mas pessoas ficam, passam. O importante são os partidos". (Colaborou Júlia Duarte)