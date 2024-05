Após reclamar de falta de obras, vereador da base mostra ações no Antônio Bezerra

Foto: João Filho Tavares ADAIL Junior (PDT) é vereador de Fortaleza e compõe a base do prefeito José Sarto (PDT)

O vereador de Fortaleza Adail Jr (PDT) publicou em suas redes sociais uma série de ações da Prefeitura na região onde mantém sua base eleitoral. As postagens ocorreram ao longo das últimas semanas, após o parlamentar, que compõe a base do prefeito José Sarto (PDT), utilizar a tribuna da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) para criticar a falta de obras e ações da gestão pedetista no bairro Antônio Bezerra e adjacências.



Entre as ações promovidas pelo Executivo e divulgadas pelo parlamentar nas redes sociais estão: limpeza e capinação de praças nos bairros Quintino Cunha e Antônio Bezerra; troca de iluminação em Areninha e operação tapa-buraco em trecho do bairro Antônio Bezerra.

Adail Jr divulgou ainda visita com secretários de Infraestrutura e Saúde ao bairro Dom Lustosa e inauguração de unidade móvel do projeto Costurando o Futuro, no Antônio Bezerra.

As declarações críticas, há cerca de duas semanas, surpreenderam a todos uma vez que Adail Jr é um dos parlamentares mais ferrenhos na defesa da gestão Sarto. Na ocasião, o vereador disse ter havido uma chateação, que considerou natural, com a alegada falta de ações na região, mas rechaçou qualquer possibilidade de se lançar no campo da oposição.

Em resposta, o prefeito considerou as cobranças naturais e prometeu mais ações no bairro. "Lá tem várias obras em andamento e concluídas. Inclusive, é natural que o vereador tenha uma inquietação que representa muito bem o Antônio Bezerra e é bom assim mesmo. Eu sou acostumado a essa posição de divergência porque fui, vamos dizer na linguagem obstétrica, 'parido' no Parlamento", avaliou Sarto.



Linha do tempo

16/04: Duras crítica a Sarto na tribuna

Adail usou a tribuna para criticar a gestão. "Presidente, eu estava calado, mas jamais poderia deixar de responder o vice-líder do governo, PP Cell, quando mencionou que o bairro de Antônio Bezerra tem obra do prefeito Sarto. O Antônio Bezerra, PP Cell? Não leve a mal não, mas não tem não. Sou da base do prefeito Sarto, mas pra ser muito sincero…", disse.

O parlamentar citou a inauguração de uma Escola de Tempo Integral, que já estava pronta, e reclamou de obras paradas como a ponte que ligaria os bairros Dom Lustosa e Antônio Bezerra, uma praça na Rua Joaquim Nogueira, dentre outras.

Ele ainda comparou a atual gestão com a do ex-prefeito Roberto Cláudio (2012-2020) e chegou a citar o ex-governador Camilo Santana (PT), do grupo opositor de Sarto.

18/04: Adail Jr divulga revitalização de praça



Dois dias após a fala na tribuna da CMFor, o vereador publicou um vídeo que destacava a revitalização de uma praça no bairro Quintino Cunha.

"A quinta-feira começou com mais uma solicitação do nosso mandato sendo atendida! Desta vez, é a praça do Sossego, no bairro Quintino Cunha, que está recebendo limpeza e capinação em toda sua extensão", escreveu em publicação nas redes sociais. Além disso, disse que houve atendimento de demanda de poda de árvores em uma rua do bairro Padre Andrade.

24/04: Vereador divulga ação em Areninha

Na semana seguinte, o parlamentar destacou a troca da iluminação da Mini Areninha Edgar Mendes Filho, no bairro Antônio Bezerra, como mais uma demanda atendida.

Dias seguintes: de operação tapa-buracos a visita de secretários

Novas ações divulgada pelo parlamentar citavam a conclusão de uma operação tapa-buraco em trecho da Avenida Sargento Hermínio, no bairro Antônio Bezerra.

Posteriormente Adail destacou a limpeza das praças São Francisco, no Antônio Bezerra, e Arapuca, no Quintino Cunha. "Agradecemos à Regional 3 pelo pronto atendimento à solicitação", escreveu.

Em seguida, divulgou caminhada acompanhado pelo Secretário de Infraestrutura, Samuel Dias, e pelo Secretário de Saúde, Dr. Galeno, pelas ruas do bairro Dom Lustosa para atender demandas locais.



Por fim, no último dia 29, o vereador participou da entrega da 1ª Unidade Móvel do Projeto Costurando o Futuro, no bairro Antônio Bezerra. O prefeito Sarto esteve no local para prestigiar o evento.