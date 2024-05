Luizianne coordenará programa de governo de Catanho na disputa pela Prefeitura de Caucaia

Foto: Iana Soares, em 1º/2/2011 DEPUTADA federal Luizianne Lins e pré-candidato do PT em Caucaia, Waldemir Catanho

Luizianne Lins, ex-prefeita de Fortaleza e deputada federal, coordenará o programa de governo do pré-candidato do PT à Prefeitura de Caucaia, Waldemir Catanho. Ela também integrará a coordenação de comunicação da campanha. Aliados históricos, os esforços são destinados após a petista retirar seu nome dos postulantes na Capital e o deputado estadual Evandro Leitão ser escolhido em encontro municipal. A missão deverá afastar a petista da campanha eleitoral em Fortaleza.

"A deputada Luizianne Lins assume a coordenação do programa de governo de Waldemir Catanho na disputa por Caucaia, fortalecendo a participação popular por meio da construção de um 'Programa de Governo Popular Participativo'", informou ao O POVO, em nota, a assessoria de comunicação da deputada.

A coordenação executiva ficará com Neiara de Morais Bezerra, primeira gestora do Orçamento Participativo durante a gestão Luizianne Lins, sendo sucedida pelo hoje governador Elmano de Freitas (PT). Com formação na área de comunicação, a atuação de Luizianne também será direcionada para esse setor da campanha eleitoral de Catanho.

"O que nós já temos confirmado, de fato, é que Luizianne vai integrar a coordenação do Catanho em Caucaia, inclusive, também a equipe de comunicação", contou ao O POVO nesta quarta-feira, 1º, Liliane Araújo, 1ª vice-presidente do PT Fortaleza e pré-candidata à vereadora.

Qual a relação de Luizianne com Catanho?

Catanho foi articulador político nas duas gestões da ex-prefeita de Fortaleza (2005-2008 e 2009-2012), de quem foi o aliado dos mais próximos.

Ele foi nomeado pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas, para desempenhar função similar na Secretaria de Articulação Política do Estado. Contudo, foi exonerado da pasta no último dia 8 de abril para estar apto à disputa do segundo maior colégio eleitoral cearense. A primeira suplente de senadora Augusta Brito passou a ocupar o cargo.

Catanho não é apenas o pré-candidato do PT a prefeito de Caucaia, mas também o postulante de situação. Isso porque o atual prefeito Vitor Valim (PSB), aliado ao Governo do Estado, desistiu de tentar reeleição.

A escolha dele pelos estrategistas do PT, como o ministro Camilo Santana (Educação), Elmano e o deputado federal José Guimarães, foi um modo de contemplar indiretamente Luizianne. A ex-prefeita, no entanto, não se diz contemplada e nega ter participado de qualquer acordo que tenha envolvido Caucaia ou outro município.

Como fica Luizianne em Fortaleza?

Na Capital, por meio de encontro municipal, o PT escolheu Evandro como pré-candidato a prefeito. Momentos antes do resultado, aliados de Luizianne anunciaram que a pré-candidata retiraria seu nome da disputa.

Até o momento, a ex-prefeita não se pronunciou sobre como será sua atuação em Fortaleza. Contudo, aliados manifestaram-se. Na terça-feira, 30, o ex-ministro-chefe Casa Civil do primeiro governo do presidente Lula, José Dirceu, disse ter certeza do apoio de Luizianne a Evandro.

O pré-candidato petista também informou que procuraria a deputada para buscar apoio, mas era necessário "respeitar o tempo das pessoas".

Deodato Ramalho, aliado de Luizianne e superintende do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) Ceará, informou ao O POVO que, até o momento, não houve reunião nem "com a Luizianne e nem com qualquer outro grupo do que estamos chamando Bloco de Esquerda".

Para Liliane, o comentário de Dirceu foi "uma fala natural do ponto de vista da trajetória do PT de, quem perde o encontro, apoiar quem ganhou" a fim de "unificar e vencer as eleições". Contudo, a vice-presidente do diretório municipal acredita que o ex-ministro não conheceu as "particularidades de Fortaleza".

"A fala dele foi muito tranquila nesse sentido, porém, acredito também que ele não tenha esclarecido ou acompanhado o processo aqui em Fortaleza, particularmente, que tentou deixar a Luizianne no isolamento", avalia.

Ela acredita que o apoio a Evandro "deve ser construído" e intermediado pelo governador, que também foi aliado de Luizianne dentro do PT em contextos eleitorais. "O ponto de inflexão dessas conversas deve ser o governador Elmano. Claro que o deputado tem toda a legitimidade para fazê-lo, para procurá-la, mas eu acredito que o governador Elmano também é uma peça fundamental para ajudar a trazê-la para esse processo", pontou Liliane.

Oura apoiadora de Luizianne, a petista Leda Carvalho considera que a deputada "se manterá no terreno do partido". Ela também informou que "há uma disposição da ex-prefeita em marcar para a semana que vem uma conversa com todos e todas que compuseram a Chapa 100", composição de delegados partidários que apoiou Luizianne.

"Concluído o encontro, aqueles agrupamentos que integraram a chapa têm autonomia de seguir os seus próprios caminhos, buscando sempre a unidade na construção e defesa do PT, como instrumento político da população trabalhadora", explicou Leda.

De acordo com ela, o agrupamento político Diálogo e Ação Petista (DAP) realizará plenária neste sábado, 4, para avaliar as eleições internas do PT de Fortaleza.

"Momento que decidiremos os meios de nossa participação nas próximas eleições. Eu, particularmente, como membro do diretório estadual, defenderei que a nossa posição seja aquela aprovada democraticamente pelas instâncias soberanas do nosso partido, rejeitando qualquer decisão de cúpula. Posição que se estende para todos os municípios do Ceará onde intervimos", contou Leda.