Camilo é homenageado com Medalha Abolição e diz que escolha de Evandro "unificou o PT"

Foto: AURÉLIO ALVES CAMILO foi um dos agraciados com a Medalha Abolição

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), foi um dos homenageados nesta sexta-feira, 3, com a Medalha Abolição, comenda entregue pelo Governo do Ceará. Além de agradecer pelo prêmio, que fez questão de compartilhar com a população cearense pelos mandatos de deputado, governador e senador, o petista falou sobre o desafio que agora cabe ao deputado Evandro Leitão, escolhido como pré-candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza.

Na visão de Camilo, o processo interno que culminou na escolha de Evandro, contra outros quatro pré-candidatos, unificou a sigla e demarcou o início do diálogo com legendas aliadas. "O PT é um dos poucos partidos que tem uma democracia interna e quem decide são os próprios filiados. Todos os cinco pré-candidatos são grandes lideranças no Estado, participaram todos do processo democrático do partido e agora o partido sai unido. É hora de construir novos aliados, apresentar o nome do deputado Evandro como pré-candidato do partido", avaliou.

O ministro seguiu ao ressaltar que o debate será para apresentar à população um "projeto" em linha com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e com o governador Elmano de Freitas (PT). "Construir um projeto que hoje nós defendemos, que é um projeto liderado pelo presidente Lula, a nivel nacional, liderado pelo governador Elmano, em nível do Estado, que a gente possa apresentar alternativas que possam melhorar a vida do povo de Fortaleza, que merece um olhar mais especial em todas as áreas", disse.

Evandro, então, ficará com a "missão" de intermediar o diálogo com as siglas aliadas. "O Evandro tem essa missão de construir esse projeto coletivo com nossos aliados, partidos aliados, para que a gente possa apresentar um projeto para a cidade de Fortaleza", ressaltou.

Na disputa interna, Evandro levou a melhor com 141 votos de delegados, contra 58 ligados à deputada federal Luizianne Lins (PT), que se abstiveram do processo. Uma pessoa não votou. O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) tinha largo apoio de nomes da cúpula petista, incluindo de Camilo, que se absteve publicamente do processo, movimento também feito por Elmano.

A legenda contou com cinco pré-candidaturas, mas, desde o início, Evandro e Luizianne despontaram como nomes mais fortes dentro da sigla. Até o momento, a deputada não se pronunciou sobre o processo. Enquanto isso, Evandro se organiza para começar o diálogo com as legendas para considerar apoios para a vice na chapa e montar o plano de Governo.

Camilo também comentou sobre a menção ao seu nome feito pelo ex-ministro José Dirceu, que o colocou como um possível nome para concorrer à Presidência. O ministro se esquivou e apontou que sua "dedicação" está no Ministério. "A minha dedicação, o povo sempre reconheceu, eu estou muito focado e dedicado a reconstruir aquele Ministério que foi desmontado ao longo de muitos anos e ajudar o Lula, meu país, a educação brasileira. Em tão pouco tempo já foram tantos avanços", apontou.

Em evento em Fortaleza no início da semana, o ex-ministro da Casa Civil do primeiro governo de Lula fez diversos acenos a Camilo. "Acho que ele já é uma figura nacional", afirmou. "Ele tem uma experiência parlamentar, de Executivo e é ministro da Educação, que eu considero uma das pastas mais importantes para o futuro do Brasil. E está indo muito bem. E ele tem experiência de governar (...) Eu vejo hoje o Camilo como um patrimônio que nós temos e uma das promessas", disse.

O ex-ministro também citou outras opções como possíveis postulantes a presidência do país, como os nordestinos Renan Filho (MDB), ministro dos Transportes; Wellington Dias (PT), ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, e Rui Costa (PT), atual ministro da Casa Civil.





Com informações da réporter Thays Maria Salles

Medalha Abolição contempla seis personalidades do Estado

A cerimônia de entrega da Medalha Abolição, realizada na noite desta sexta-feira, 3, reuniu nomes das diferentes áreas da sociedade. A pluralidade entre nomes foi destacada pelo governador Elmano de Freitas (PT) durante entrevista coletiva e discurso para homenageados e convidados.

"É um momento de muita alegria, de muita honra para nós, que podemos agradecer a pessoas tão importantes para o povo cearense, seja na área religiosa, seja na área política, na área empresarial. Pessoas que deram e dão muita contribuição ao povo do Ceará", destacou Elmano.

Foram homenageados da edição 2024 com principal comenda do Estado Camilo Santana, ex-governador e atual ministro da Educação, Luiz Carlos Barreto, produtor e diretor de cinema; Lira Neto, escritor e jornalista; Dom Edmilson Cruz, bispo emérito de Limoeiro do Norte; a empresária Ana Lúcia Bastos Mota; e a Congregação Franciscana de Canindé.

O ministro escolheu dividir o prêmio com a população e lembrou os mandatos que teve como governador e a eleição como senador. "O povo sempre foi tão generoso comigo no período que me deram a oportunidade de ser deputado, de ser governador, de ser senador, então para mim é uma honra receber essa homenagem e, repito, aumenta a nossa responsabilidade de continuar trabalhando pelo Estado e agora nessa missão, a convite do presidente Lula, de ajudar o meu país naquilo que eu considero mais importante que a área da educação", disse.

Ao entregar a honraria a Camilo, Elmano convidou a família Santana para o palco. A mãe do ministro, Ermengarda Sobreira, chamou atenção ao aplaudir de pé o discurso de outro homenageado: Dom Edmilson da Cruz, que falou sobre a servidão e o amor pregados pelo cristianismo.

“Nosso salvador e mestre Jesus Cristo tem uma palavra interessante que é, quando você tiver cumprido o seu dever direitinho, você se considere um operário sem mérito. Aqui é um mérito diferente. Aquele que vem de Deus e chega a você e passa para os outros pela sua dedicação”.

Frei Rogério Lopes representou a Congregação Franciscana de Canindé. Ele pediu licença para quebrar o protocolo e convidou o público para saudar os colegas frades com uma salva de palmas. O sacerdote dedicou a honraria ao grupo e ao povo de Canindé.

Jornalista, Lira Neto não deixou de saudar a imprensa ao iniciar seu discurso. O escritor começou externando não julgar ser merecedor da comenda, mas demonstrou gratidão. Ele resgatou memórias da infância e destacou a influência da mãe em sua vida e carreira. “Dona Darcy é que fazia minhas redações de colégio. Eu lia aqueles textos e achava aquilo tudo tão lindo e dizia: ‘um dia ainda vou querer escrever como essa mulher’”.

Quem também relembrou os familiares foi a presidente da Cerbras, Ana Lúcia Bastos, ao mencionar a trajetória do esposo e fundador da empresa, José Tarcísio Mota Sá. A empresária também comentou que o recebimento da Medalha não era apenas dela, "mas de todos que lutam pela justiça e igualdade".

O cineasta Luiz Carlos Barreto não compareceu ao evento porque ainda está acamado. Em março ele sofreu um acidente doméstico e foi submetido a uma cirurgia. O homenageado, no entanto, foi representado por um familiar.



Leia mais Camilo é homenageado com Medalha Abolição e diz que escolha de Evandro "unificou o PT"

Medalha Abolição 2024: Camilo Santana é um dos homenageados; veja lista Sobre o assunto Camilo é homenageado com Medalha Abolição e diz que escolha de Evandro "unificou o PT"

Medalha Abolição 2024: Camilo Santana é um dos homenageados; veja lista

MEDALHA ABOLIÇÃO

CAMILO SANTANA

Nascido no Crato, Camilo foi o deputado estadual mais votado de 2010 e eleito governador em 2014 e reeleito em 2018. Ao fim do mandato, em 2022, foi eleito o senador mais votado da história do Ceará. Engenheiro agrônomo e mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela UFC, é o atual ministro da Educação.

LUIZ CARLOS BARRETO

Natural de Sobral, aos 95 anos, o produtor e diretor de cinema acumula mais de 150 filmes. Ele também é jornalista e fotógrafo. A produtora L. C. Barreto tem 69 anos de fundação e levou o cinema brasileiro para o cenário internacional.

LIRA NETO

Antes de se dedicar à Literatura, o escritor e jornalista trabalhou no O POVO. Mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP, tem 12 livros publicados. Com biografias, ganhou quatro vezes o Prêmio Jabuti de Literatura e uma vez Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte - APCA.

DOM EDMÍLSON CRUZ

Natural de Acaraú, desde 1998 é bispo emérito, mas iniciou sua vida sacerdotal ainda em 1948, quando foi ordenado padre em Sobral. Atuou como bispo auxiliar em Fortaleza e em São Luís do Maranhão. Também foi Administrador Apostólico "Sede Plena" e Bispo de Limoeiro do Norte, no Ceará. Escreveu e publicou diversos livros.

ANA LÚCIA BASTOS MOTA

A empresária é presidente da Cerbrás, geógrafa por formação e neta de José Bastos. Atuando a mais de 30 anos do mercado do porcelanato e da cerâmica, a empresa exporta para países como os EUA.

CONGREGAÇÃO FRANCISCANA DE CANINDÉ

Dedicada ao trabalho social, a comunidade franciscana do município acolhe romeiros e fieis que visitam o centro de fé e devoção a São Francisco das Chagas, em Canindé. A honraria celebra o movimento franciscano que chegou no Ceará por volta de 1758.