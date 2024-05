Evandro inicia diálogo com aliados sobre plano de governo

Foto: AURÉLIO ALVES EVANDRO Leitão, escolhido para ser candidato pelo PT

Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa e pré-candidato a prefeito de Fortaleza pelo PT, disse que já iniciou as conversas para construção do plano de governo. Questionado sobre composição de chapa, ele respodeu que "vice é mais na frente". Conforme o deputado estadual, "o momento, agora, é a construção de um projeto para os fortalezenses".

"Nós já iniciamos as conversas com aqueles que estão fazendo parte do nosso projeto. Estamos aí agora numa construção, já na perspectiva de um plano de governo, dialogando, conversando, e a vice é mais na frente. Vice nós não vamos decidir agora", falou ao O POVO na cerimônia de entrega da Medalha da Abolição 2024, na noite de sexta-feira, 3.

Durante o evento, Evandro posou para fotos ao lado dos presidentes do PSD Fortaleza, deputado federal Luiz Gastão, e do MDB Ceará, Eunício Oliveira. Ambos compõem a base de partidos aliados ao governador Elmano de Freitas (PT) que disputam a formação de chapa.

Na ocasião, o deputado também informou estar "procurando" a deputada federal Luizianne Lins. Ele foi questionado sobre a busca de apoio da ex-prefeita, contudo não deu detalhes da movimentação.

Cerca de 10 partidos compõem a base do PT no Governo do Estado. A maioria se encaminha para seguir a sigla nas eleições de Fortaleza. Até o momento, apenas o Psol lançou candidatura própria com Técio Nunes encabeçando a chapa composta por Cindy Carvalho como vice.

O PSD de Gastão formou a segunda maior bancada na Câmara Municipal após a janela partidária. O MDB, por sua vez, pode tentar "dobradinha" na Prefeitura, visto que, a preço de hoje, compõe a vice estadual, com Jade Romero.

O PSB, no entanto, é o maior em número de prefeitos no Ceará. Recentemente, a secretária da Cultura do Estado, Luísa Cela, filiou-se à legenda. Ela é filha da ex-governadora Izolda Cela (PSB). Luísa desponta como possível candidata à vice do PT, além da vereadora Enfermeira Ana Paula.

O PT também conta com o Republicanos no páreo pela vice, correndo por fora. Comandado por Chiquinho Feitosa, o partido se uniu à base estadual e comporá com PT em Fortaleza. A esposa de Evandro, Christiane Leitão, é filiado ao Republicanos.

Desses partidos, MDB é o que está com Elmano desde a eleição de 2022 e é peça crucial para a base do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Congresso Nacional. O PSD tem igual relevância na base federal, ambos com 44 deputados na Câmara, e tem ainda o maior peso em Fortaleza. O trunfo do Republicanos foi o papel de Chiquinho para impedir o apoio do PSDB a Roberto Cláudio em 2022.

Mas, o PSB é não só o maior partido do Interior como tem o senador Cid Gomes, considerado figura central na aliança governista.