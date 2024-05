Federação Psol-Rede chega a acordo e cenário eleitoral está praticamente definido

Foto: Reprodução/Instagram @psolceara Reunião da federação Psol-Rede definiu formação de chapa para disputar capital cearense

A última pendência entre os partidos com projeção política e representação parlamentar em Fortaleza foi definida. Neste fim de semana, a federação formada por Psol e Rede Sustentabilidade escolheu Técio Nunes (Psol) como pré-candidato a prefeito de Fortaleza e Cindy Carvalho (Rede) como vice. Com isso, há seis pré-candidaturas já definidas e que, em princípio, devem disputar a Prefeitura de Fortaleza.

A primeira pré-candidatura a ser colocada foi a do ex-deputado Capitão Wagner (União Brasil). Desde o começo do ano passado, o prefeito José Sarto (PDT) expressou a intenção de concorrer à reeleição, e foi logo referendado pelos líderes do partido.

No fim do ano passado, o deputado federal André Fernandes foi definido como a opção do PL, após o deputado estadual Carmelo Neto retirar a postulação para assumir a presidência estadual da sigla. Ainda no fim do ano passado, o senador Eduardo Girão (Novo) se apresentou como pré-candidato.

Em abril, o PT escolheu Evandro Leitão em disputa interna da qual chegaram a participar outros quatro pré-candidatos. Neste fim de semana saiu a mais recente definição.

Ainda há expectativa de que possa haver mudanças. No campo da direita, pré-candidatos mantêm conversas e entendem que as atuais três pré-candidaturas, de União Brasil, PL e Novo, possam vir a ser reduzidas para ao menos duas, embora todos descartem desistir.

No campo da esquerda, o Psol está no governo estadual petista, mas reafirma a intenção de candidatura.

A chapa do Psol foi confirmada em reunião na manhã do sábado, 4. O Psol apresentara Técio como pré-candidato e a Rede havia lançado Cindy como nome para disputar a Prefeitura.

Por estarem na mesma federação, as legendas não poderiam ter dois candidatos disputando o cargo de chefe do Executivo municipal. Como só poderia haver um, houve a definição de Técio para prefeito e Cindy vice.

De acordo com a presidente da federação em Fortaleza, Gabriela Gomes, a definição reflete "a diversidade e a unidade" da união Psol-Rede.

"A decisão foi alcançada após um período de debates, no qual os membros da federação demonstraram um compromisso firme com a construção de um caminho que represente verdadeiramente os interesses e aspirações do povo de Fortaleza", explica Gabriela.

E segue: "O anúncio da nossa pré-candidatura unificada é o ponto de partida de uma jornada que tem o compromisso de construir relacionamento com as famílias, com as juventudes, com a diversidade, com a classe trabalhadora".

Em fevereiro, o Psol definiu, em reunião da Executiva municipal, o nome do produtor cultural Técio Nunes na disputa pela Paço da Capital.

Cerca de um mês antes, ele foi eleito presidente do Pol Fortaleza. Técio é ligado a um grupo que tem nomes como o presidente do Psol Ceará, Alexandre Uchôa, e a secretária da Juventude do Ceará, Adelita Monteiro (Psol).

A outra pré-candidata era a professora Maya Elis, mulher trans e militante do coletivo "Rua". Ela era apoiada pelo grupo do deputado estadual Renato Roseno (Psol).

Em março, a Rede lançou a ambientalista Cindy Carvalho como pré-candidata em Fortaleza. Decisão tomada pelo diretório municipal. Ela também é presidente da Rede Ceará.

Até o momento, apenas Psol informou a formação de chapa. Demais postulantes ainda em tratativas para definir quem concorrerá a vice-prefeito de Fortaleza.

Outros nomes que podem surgir na disputa podem vir de pequenos partidos, como PSTU, PCB e Unidade Popular (UP), legendas que disputaram as últimas eleições para o Governo do Estado.

QUEM SÃO OS PRÉ-CANDIDATOS DEFINIDOS A PREFEITO DE FORTALEZA



André Fernandes (PL)

Deputado federal lançado pré-candidato em Fortaleza pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

Capitão Wagner (União Brasil)

Ex-deputado estadual e ex-vereador de Fortaleza. Deixou a Secretaria da Saúde de Maracanaú para dedicar-se à campanha

Eduardo Girão (Novo)

Senador. Foi presidente do Fortaleza Esporte Clube

Evandro Leitão (PT)

Deputado estadual que preside a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Foi presidente do Ceará Esporte Clube

José Sarto (PDT)

Atual prefeito e pré-candidato à reeleição

Técio Nunes (Psol)

Produtor cultural e presidente do Psol Fortaleza