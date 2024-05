Eleições 2024: Fernando Santana anuncia apoio do empresário Gilmar Bender, ex-aliado de Glêdson

Foto: Reprodução/Instagram @fernandomtsantana Gilmar Bender, Fernando Santana, Bruna Bender, Camilo Santana, Chiquinho Feitosa, Giovanni Sampaio e Diogo Machado

Pré-candidato do PT a prefeito de Juazeiro do Norte, o deputado estadual Fernando Santana anunciou apoio do empresário Gilmar Bender. "Em nossa caminhada estamos construindo um projeto para Juazeiro, ouvindo as pessoas e, hoje, com muita honra, recebemos o grupo do Gilmar Bender", compartilhou o postulante nesta segunda-feira, 6.

Além do pré-candidato e do empresário, o encontro reuniu o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), o vice-prefeito de Juazeiro do Norte, Giovanni Sampaio (PSB), o presidente do Republicanos Ceará, ex-senador Chiquinho Feitosa, a filha do empresário, Bruna Brender, e o ex-vereador de Juazeiro Diogo Machado.

"União por um Juazeiro cada vez mais progressista, buscando alinhamento com o governo do presidente Lula, do nosso senador e ministro Camilo, e do governador Elmano de Freitas. Tenho demonstrado que Juazeiro precisa avançar com agilidade, coragem para trabalhar, ação, humildade e muito diálogo", pontuou Fernando.

Bender foi candidato a prefeito de Juazeiro do Norte em 2016, pelo PDT, e ficou na segunda colocação. Em 2020, ele fez campanha pelo atual prefeito Glêdson Bezerra (Podemos).

Na última sexta-feira, 3, em entrevista à Rádio O POVO CBN Cariri, Glêdson afirmou que não havia rompimento entre ele e Bender. Segundo o gestor, eles conversaram sobre o assunto em "um bate-papo descontraído de amigos no final de semana".

"Por ocasião desse encontro, o que eu posso dizer é que o Gilmar falou: 'Não, saíram aí várias coisas, mas eu não estou rompido com você. Da minha parte, não’. Eu disse: 'Eu também não. Da minha parte, também não. Da minha muito menos’", relatou Glêdson.

Na ocasião, o prefeito também relatou não haver distanciamento nem com o empresário nem com Diogo Machado, que aparece no grupo de Bender apoiando Fernando Santana. Conforme o chefe do Executivo municipal, o empresário disse que tinha se encontrado com Santana para tratar de um programa do Governo do Ceará voltado ao acesso à casa própria, tendo em vista que Bender "é um grande construtor de imóveis" na região.

"E ele estava tratando disso, para que pudesse ter vazão e liberação desses investimentos. E foi isso que ele me relatou. Mais do que isso, sinceramente, não tem mais como eu falar. Só esperar que ele possa se posicionar, que ele possa dizer alguma coisa, se vai apoiar, quem vai apoiar, como vai adiante, se não vai".

O POVO tentou localizar o empresário para saber seu posicionamento, mas não obteve sucesso até o fechamento desta página.