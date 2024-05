Mais de 201 mil pessoas estão fora de casa no Rio Grande do Sul

Foto: Gilmar Alves / ASI / Estadão Conteúdo ÁREA central da cidade de Porto Alegre está ilhada devido as fortes chuvas

A tragédia no Rio Grande do Sul já deixou 85 mortos, segundo boletim da Defesa Civil divulgado no fim da tarde de ontem. Mais quatro mortes estão sob investigação para determinação da causa, ou seja, se foram causadas pelas enchentes que atingem o estado. As autoridades contabilizam 339 feridos, 134 desaparecidos e mais de 201 mil pessoas estão fora de casa, sendo 153.824 desalojados e 47.676 em abrigos públicos.

As chuvas, que provocaram inundações na maior parte do estado, já afetaram 1.178.226 gaúchos de alguma forma. O número de municípios subiu para 385.

Governador pede cuidado com golpe do Pix ao doar

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), fez um alerta para golpes do Pix em doações ao Estado. "Pessoal, atenção. No meio de tanta solidariedade, tem aproveitadores que usam da sensibilidade das pessoas para aplicar golpes. Isso é lamentável", afirmou ele. "Na doação do Pix que a gente apresentou, de um canal seguro, é importante as pessoas saberem, naquela chave, quando for fazer a doação do Pix, ela é para o SOS Rio Grande do Sul e a instituição do destinatário é o Banrisul, o Banco do Estado. Se não aparecer isso na hora da doação, é porque é golpe."

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio Grande do Sul ajuizou ação cautelar para que duas empresas de mídia social impeçam ou removam perfis fakes que pediam dinheiro.

Até o momento, o Estado arrecadou R$ 38 milhões pela SOS Rio Grande do Sul. As doações são pelo Pix: CNPJ 92.958.800/0001-38. Em São Paulo, O Fundo Social (FUSSP) recebe doações entre 8h e 17h na Avenida Marechal Mário Guedes, 301, na capital. Também é possível entregar doações em qualquer um dos 241 Poupatempos.

Cidades têm roubos de barcos e saques a casas alagadas

Moradores de Canoas, na Grande Porto Alegre, afirmam que barcos usados emergencialmente para resgates têm sido roubados por criminosos que depois os utilizam para saquear as residências alagadas.

A Brigada Militar confirma as ocorrências nos últimos dias, com ladrões armados abordando os barcos de voluntários, além de arrombamentos de residências e saques em cidades da região metropolitana, como Canoas e Eldorado, além de Arroio do Meio. "Assaltantes aproveitaram o momento em que as forças policiais estavam ajudando no resgate e no salvamento de vidas para praticar esses atos. Nós tínhamos de definir prioridades: estávamos salvando vidas", afirma o coronel Douglas, subcomandante da Brigada Militar do Rio Grande do Sul.

A Defesa Civil avalia que o apoio de barcos e outras embarcações de pequeno porte possibilita o acesso às áreas tomadas pelas cheias, onde não é mais possível chegar a pé ou com veículos automotores. Além disso, as estruturas são utilizadas à noite, quando os resgates aéreos estão impossibilitados. "Estão assaltando de barco. Assaltam outros barcos e também as casas vazias por causa das chuvas", diz Camila Pavan Maldonado, de 34 anos, dona de um salão de beleza no bairro Rio Branco, que está debaixo d’água.

Na capital, a Arena Grêmio, que tem recebido desabrigados, também foi alvo de saques. "Não tem como avaliar o prejuízo ainda", disse o responsável pela Comunicação Social do clube, Paulo Ludwig.