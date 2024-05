Pequeno no Brasil, Avante se torna 3ª maior bancada na Câmara de Fortaleza

Foto: FABIO LIMA PLENÁRIO da Câmara Municipal de Fortaleza

Heitor Holanda (Avante) assumiu nesta terça-feira, 7, como vereador de Fortaleza, após Fábio Rubens (PDT) se licenciar por 120 dias por interesses particulares. Com isso, o Avante passa a ter a terceira maior bancada da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), atrás apenas do PSD e PDT.

Além de Heitor, o partido tem atualmente os vereadores Ana Aracapé, Emanuel Acrízio, Marcelo Lemos e Pedro Matos. Antes da janela partidária, entre março e abril, o Avante contava com apenas um parlamentar, Danilo Lopes, que migrou para o PSD.

A maior bancada de vereadores é a do PDT, do prefeito José Sarto, que tem 12 parlamentares. A seguir, aparece o PSD, partido que mais cresceu na “dança das cadeiras” da janela partidária e passou de dois para sete vereadores. O Avante completa a lista das três maiores forças. Somadas, as legendas representam mais da metade da Casa, com 24 dos 46 vereadores.

O Avante tem menos expressividade estadual e nacional que PDT e PSD. Na Câmara dos Deputados, o partido tem 7 deputados, enquanto o PDT tem 18 e o PSD, 44. Mas, em Fortaleza, a legenda do recém-empossado Heitor Holanda alcança espaço expressivo.

Tem o mesmo número de vereadores que possuem, somados, o PT do governador Elmano de Freitas e do presidente Lula e o PSB do senador Cid Gomes. Na Assembleia Legislativa, possui uma cadeira, com o deputado estadual Stuart Castro.

Com essa trinca (Avante, PDT e PSD) tendo um grande protagonismo na Câmara, os demais partidos, tanto maiores como menores, estão fragmentados em representação na Casa. Ao todo, sete siglas possuem apenas um vereador na Câmara.

Agir, PRD, Mobiliza e Cidadania, integrantes da base do Sarto, e sem grande expressividade nacional, estão empatados em representantes com partidos de muita força como o União Brasil, Republicanos e Podemos.

O Avante integra a base do prefeito José Sarto, que tentará a reeleição, e poderá ter um papel importante na formação da base elegendo vereadores. Ao todo, a base da atual gestão, de dez partidos, espera ter 30 parlamentares eleitos.

Nacional x local

Se o Avante, sem muita expressividade nacionalmente, tem uma das maiores bancadas na Câmara, o União Brasil, um dos mais poderosos em Brasília, possui apenas um vereador, Márcio Martins.

A sigla é presidida estadualmente Capitão Wagner, pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza. No entanto, ele tem apresentado dificuldades em agregar outros partidos para formar uma base.

No cenário em Fortaleza, o PDT de Sarto e o PT, que tem Evandro Leitão como pré-candidato a prefeito, monopolizam apoios de agremiações para a corrida eleitoral. O PDT conta com uma aliança de dez partidos. O PT tem nove, mas são partidos de maior expressão e que deverão garantir maior fatia no horário eleitoral.