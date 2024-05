Pesquisas de avaliação do governo Lula apontam resultados divergentes

Foto: Foto: Ricardo Stuckert / PR NAS DUAS pesquisas, aprovação de Lula supera a desaprovação

Duas pesquisas de avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) divulgadas ontem apresentaram resultados divergentes. Um levantamento feito pela CNT/MDA apresentou queda na popularidade do governo, enquanto a pesquisa da Atlas/Intel indicou um resultado oposto.

Segundo a pesquisa CNT/MDA, para 37,4% dos entrevistados, a gestão petista é considerada boa ou ótima. No levantamento anterior, de janeiro, 42,7% avaliavam positivamente o governo. A diferença de 5,3 pontos porcentuais está acima da margem de erro da pesquisa, que é de 2,2 pontos porcentuais.

No atual levantamento, 30,5% consideram o governo ruim ou péssimo. Eram 27,9% em janeiro.

A pesquisa é bancada pela Confederação Nacional dos Transportes e executada pelo Instituto MDA Pesquisa. O nível de confiança é de 95%. As informações foram coletadas em 2.002 entrevistas presenciais entre 1º e 5 de maio.

A pesquisa CNT/MDA também fez a comparação entre os governos Lula e do seu antecessor e principal adversário político, Jair Bolsonaro (PL). Para 43,3%, a gestão do petista é melhor do que a anterior. Os que acham pior são 32,4%.

A mesma pesquisa mostrou ainda que a aprovação do trabalho do presidente da República caiu pouco além do limite da margem de erro. Agora, 50,7% dos entrevistados responderam que aprovam o presidente, enquanto 43,7% disseram que desaprovam.

A edição anterior do levantamento, divulgada em janeiro, mostrou que Lula tinha 55,2% de aprovação (queda agora de 4,5 pontos percentuais) e 39,6% de desaprovação (uma alta de 4,1 pontos percentuais).

Atlas/Intel

Pesquisa do Instituto Atlas/Intel, por outro lado, apontou que o governo Lula tem aprovação de 42,9%. A avaliação positiva da gestão petista subiu cinco pontos porcentuais em comparação à última pesquisa, de março, quando era considerada boa ou ótima por 38%.

A avaliação negativa do governo permanece, segundo a pesquisa, no mesmo patamar: 40,9% consideram a gestão ruim ou péssima; no levantamento anterior, eram 41%.

De acordo com o levantamento, a aprovação do chefe do governo passou de 47% em março para 51% em maio, no limite da margem de erro de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos. A desaprovação oscilou dentro da margem, indo de 46% para 45%.

A pesquisa tem margem de erro de 2 pontos porcentuais e nível de confiança de 95%. Foram feitas 1.904 entrevistas via formulário por meio do recrutamento aleatório de internautas. Os dados foram coletados de 3 a 6 de maio.

Criminalidade e corrupção lideram entre principais problemas do País

A pesquisa AtlasIntel mostrou que mais da metade dos entrevistados coloca a Criminalidade (59,2%) e a Corrupção (53,6%) entre os principais problemas do Brasil. Esses dois pontos têm mais de 30 pontos porcentuais de vantagem para o terceiro colocado, Economia e Inflação, citado por 20,8% dos entrevistados.

Os itens Pobreza, desemprego e desigualdade social (20,5%) e Mau funcionamento da Justiça (16,2%) fecham o grupo dos cinco principais problemas segundo os entrevistados.