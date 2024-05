Vereador é assassinado a tiros de fuzil em Crato

Foto: Reprodução VEREADOR Erasmo Morais era suplente e estava no exercício do mandato

O vereador Erasmo Morais (PL) foi assassinado a tiros de fuzil no Crato, na região Cariri, nessa terça-feira, 7. Morais era suplente de vereador e estava no exercício do mandato. O crime ocorreu no momento em que o parlamentar chegou em casa de carro, no bairro Mirandão, e dois homens encapuzados em uma picape branca chegaram atirando com disparos de fuzil. Erasmo foi atingido várias vezes e morreu no local.

O vereador é um ex-PM expulso da corporação em 1995 e respondia a alguns processos. Os motivos do crime não foram esclarecidos. Os suspeitos fugiram. Imagens de câmeras de segurança do local foram solicitadas para auxiliar na investigação.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e Polícia Militar estão em diligências relacionadas ao homicídio do vereador. As investigações relacionadas ao homicídio estão com a Delegacia Regional do Crato.

Na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), na sessão plenária desta terça-feira, 7, o deputado Sargento Reginauro (União Brasil) relatou o ocorrido e cobrou segurança.

“Tão esperando o quê governador? É normal? O cidadão está sendo assassinado, foi banalizado. Agora a classe política está sendo ameaçada, especialmente no interior do estado. Quer dizer que não se pode fazer oposição?”, questionou.

O vereador era aliado do deputado estadual Dr. Aloisio (União Brasil), suplente em exercício, e que recebeu as informações em tempo real, durante a sessão na Alece. Aloisio também subiu à tribuna e disse que o suplente tinha grandes chances de ser o mais votado da cidade do Crato nas eleições deste ano, insinuando motivações políticas no crime. Os deputados fizeram um minuto de silêncio em homenagem ao vereador.



O prefeito de Crato, Zé Ailton Brasil (PT), manifestou-se nas redes sociais: "Lamento profundamente a morte do suplente de vereador Erasmo Morais, assassinado brutalmente na porta de casa no início da tarde de hoje", disse.

O gestor lembrou que os dois atuavam em campos opostos e tinham divergências, mas disse que solicitou ao Governo do Ceará empenho nas investigações. "Embora militando em campos opostos na política, não poderia deixar de prestar minha solidariedade a sua família, que sofre com a prematura e violenta perda. Estou solicitando do secretário de Segurança Pública do Estado do Ceará empenho nas investigações para que as autoridades policiais possam elucidar o mais rápido possível esse bárbaro crime. Que Deus console os amigos e familiares".

O vereador era filiado ao PL e sua pré-candidatura foi anunciada em abril. O presidente estadual da sigla, o deputado estadual Carmelo Neto, lamentou o caso e manifestou "sua mais profunda revolta". O deputado afirmou que o vereador foi morto na presenta do filho ao chegar em casa.

"Quero manifestar, além da minha mais profunda revolta, a minha solidariedade aos amigos, eleitores e familiares do vereador Erasmo. Esse crime bárbaro precisa ser elucidado, e pra isso vamos cobrar uma investigação célere e imparcial", escreveu em comunicado.



Vereador morto no Crato já foi preso por extorsão e foi expulso na PM

Erasmo Morais foi expulso da Polícia Militar em 1995. Contra ele pesaram para a exclusão da corporação os crimes de extorsão e de associação criminosa. Ele chegou a ser detido posteriormente ao Presídio Militar, como constam em edições do Boletim do Comando Geral da Polícia Militar (PMCE).

Em 2010, ele voltou a ser preso pelos menos crimes, desta vez na 'Operação Terremoto', deflagrada pela Corregedoria, com apoio da Polícia Federal (PF), em dezembro daquele ano. Além dele, dois inspetores da Polícia e outro ex-PM foram presos. O grupo era investigado por extorquir proprietários de carros clonados.

Confusão na Câmara Municipal

Em novembro do ano passado, o vereador chegou a se envolver em discussão com outra parlamentar. A sessão da Câmara Municipal de Crato terminou em confusão, com acusações de violência física e verbal entre parlamentares e uma ativista do direito dos animais.

A Casa debatia possível retorno da realização de vaquejadas no município, no momento em que uma mulher chegou ao local e gritou com os vereadores. Em meio ao conflito, a vereadora Mariangela Bandeira (PMN) disse ter sido agredida por Erasmo Morais, que negou acusação. Os presentes afirmaram ter feito boletim de ocorrência sobre o caso.

A confusão se formou quando a ativista entrou no plenário e gritou com os parlamentares. Alguns vereadores tentaram amenizar a situação, que acabou ficou mais tensa. Conforme os relatos, Erasmo tentou dar voz de prisão na mulher e retirá-la do local.

"Eu tentando intervir para ajudar que a ativista fosse desvencilhada das mãos dele porque estava o tempo todo agressivo dizendo que ela estava presa e arrastando-a pelo braço. Eu também fui agredida por ele", disse. Segundo o vereador, no entanto, a confusão teria acontecido quando a ativista fez xingamentos contra os parlamentares.

Com informações do repórter Guilherme Gonsalves/O POVO, de Yago Pontes/O POVO CBN Cariri e da repórter Júlia Duarte





Morte em Crato é 2º assassinato de vereador no Ceará em 10 dias

O assassinato do vereador do Crato, Erasmo Morais (PL) nesta terça-feira, 7, é a segunda morte violenta de alguém da classe política em menos de 10 dias no Ceará. No dia 28 de abril foi assassinado o vereador de Camocim, César Veras (PSB), esfaqueado por um garçom de restaurante localizado na orla do município. Pouco mais de uma semana separam os casos.

Além de Veras, foram atacados o dono do estabelecimento e mais uma pessoa. Ambos foram socorridos e levados para uma unidade de saúde da região. O parlamentar de 51 anos, que foi ex-presidente da Câmara Municipal e ex-presidente da União dos Vereadores e Câmaras do Ceará (UVC), não resistiu aos ferimentos.

O vereador, depois de ter sido esfaqueado, chegou a se levantar e foi para fora do restaurante, deixando bastante sangue no chão. Ele caiu na rua e algumas pessoas tentaram estancar o sangramento, de acordo com vídeos obtidos pelo O POVO. Segundo com testemunhas, o criminoso teria "surtado". Pelas imagens e relatos, não houve qualquer briga ou motivo aparente para o cometimento de tais ações.

Já no caso do Crato, o crime ocorreu no momento em que o parlamentar chegou em casa de carro e dois homens encapuzados, em uma picape branca, chegaram atirando com disparos de fuzil. Erasmo foi atingido várias vezes e morreu no local. Os motivos do crime não foram esclarecidos. Os suspeitos fugiram. Imagens de câmeras de segurança da localidade foram solicitadas para auxiliar na investigação.

Em ambos os casos, foi registrada uma onda de manifestações políticas. O prefeito de Crato, Zé Ailton Brasil (PT), publicou nas redes sociais: "Lamento profundamente a morte do suplente de vereador Erasmo Morais, assassinado brutalmente na porta de casa no início da tarde de hoje", disse.

O presidente estadual da sigla, o deputado Carmelo Neto, lamentou o caso e expressou a "mais profunda revolta" sobre o caso. O deputado afirmou que o vereador foi morto na presença do filho ao chegar em casa."Quero manifestar, além da minha mais profunda revolta, a minha solidariedade aos amigos, eleitores e familiares do vereador Erasmo. Esse crime bárbaro precisa ser elucidado, e pra isso vamos cobrar uma investigação célere e imparcial", escreveu em comunicado.

Quanto a Veras, o governador Elmano de Freitas (PT), a Augusta Brito (PT), secretária de articulação política do Ceará, e a senadora Janaína Farias (PT) publicaram mensagens de solidariedade. Já os pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) e Capitão Wagner (União Brasil) também comentaram sobre a morte do vereador de Camocim e se solidarizaram com familiares.

Além deles, o deputado federal Eunício Olveira (MDB) e o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), enviaram condolências.



Caso em 2022

Em 2022, o vereador Francisco José dos Santos, o Franzé do Hospital, foi morto em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza. A vítima estava em uma churrascaria quando foi surpreendida por tiros.

O executor chegou ao estabelecimento em uma motocicleta e rendeu todos que estavam no local. Em seguida, foi em direção ao vereador, atirou nele e fugiu. Franzé morreu no local. Nenhum pertence dele foi levado.