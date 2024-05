Cid diz que PSB e PT estarão juntos em Fortaleza e afirma que Ivo decide em Sobral

Foto: FERNANDA BARROS TENDÊNCIA é que vice de Evandro seja algum nome do PSB de Cid Gomes (PSB)

O senador Cid Gomes (PSB) afirmou que, no que depender dele, PSB e PT caminharão juntos nas eleições municipais em Fortaleza. O ex-governador, porém, pontuou que ainda não há definição sobre nomes, ao ser perguntado sobre possível indicação para a vaga de vice.

"Definição de nomes ficará para o seu tempo. Mas, no que depender de mim, nós estaremos juntos, PSB e PT em Fortaleza", disse nesta quarta-feira, 8. O PSB é cotado para indicar quem concorrerá a vice, compondo chapa encabeçada pelo PT com Evandro Leitão.

Dentre possíveis cotadas estão a secretária da Cultura do do Ceará, Luisa Cela, que, além de se filiar ao PSB, transferiu o título eleitoral para Fortaleza. Outra cogitada é a vereadora Enfermeira Ana Paula (PSB).

O PT escolheu o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão, para ser pré-candidato a prefeito. O deputado antecipou-se ao grupo do senador e saiu antes do PDT, após anuência concedida quando Cid estava na presidência estadual do PSB. Mas, enquanto o resto do grupo acabaria depois se filiando ao PSB, Evandro escolheu o PT, o que frustrou o senador, que, inclusive, chegou a dizer que por sua vontade, o deputado estadual estaria no PSB.

Cid também chegou a demonstrar certa insatisfação com o PT sendo "hegemônico" tendo Presidência da República com o Lula, Governo do Ceará, com o Elmano, e porventura uma Prefeitura de Fortaleza.

"Não acho que é certo você querer tudo, ser dono de tudo. Nessa mesma lógica eu já disse publicamente. É o que penso. Não é bom para política, não é especificamente o PT, não é bom para a política do Ceará, que nos últimos anos tem sido uma política que várias forças se somam, ter uma força só, um partido só com as três principais posições", disse Cid em outra ocasião.

Já sobre Sobral, Cid Gomes afirmou que será o prefeito, seu irmão Ivo Gomes (PSB), quem conduzirá o processo. O senador também disse que defender a manutenção da aliança entre o seu partido e o PT. De acordo com o ex-governador, Sobral e Fortaleza são "simbólicos".

"Nome, definição é com o prefeito e ele que conduzirá o processo. Eu defendo que a gente mantenha a aliança lá. Sobral e Fortaleza são simbólicos", destacou.

Em declaração recente, Ivo afirmou que tanto ele como Cid entendem que o nome da ex-governadora e atual secretária-executiva do Ministério da Educação (MEC), Izolda Cela (PSB), seja a "candidata natural".

Por outro lado, o ministro da Educação Camilo Santana (PT) flertou com uma linha diferente da de Cid e Ivo. Camilo se manifestou pela primeira vez sobre o assunto na última terça-feira e disse ao O POVO que defende que ela siga no cargo do MEC.

"Se depender de mim, ela (Izolda) fica no ministério", afirmou Camilo.

Izolda, contudo, afirmou que pretende se desincompatibilizar do MEC, até 6 de junho, para estar apta a ser candidata. (colaborou João Paulo Biage, correspondente do O POVO em Brasília)