Nordeste é única região em que aprovação de Lula é maior que desaprovação

Foto: AURÉLIO ALVES Em visita a Iguatu, em janeiro, Lula recebeu gibão do governador Elmano de Freitas, feita por Espedito Seleiro. Vestiu e achou pesado

A região Nordeste é responsável por puxar a aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto o Sudeste lidera a desaprovação. O cenário na região Sul melhorou bastante, com a aprovação do presidente subindo 7 pontos e a desaprovação caindo 5. A desaprovação ainda é maior, mas caiu de 17 para 5 pontos. Os números são da pesquisa do instituto Quaest divulgada nesta quarta-feira, 8.

Aprovação de Lula

No resultado nacional, Lula tem 50% de aprovação e 47% de desaprovação, conforme o instituto. Na comparação com a pesquisa anterior, realizada em março, a aprovação oscilou um ponto para baixo e a desaprovação, um para cima.

No Nordeste, o cenário foi também de estabilidade. Lula seguiu com 68% de aprovação e 31% de desaprovação.

Clique aqui para seguir o canal de Política do O POVO no WhatsApp

No Sudeste, a desaprovação subiu de 52% para 55%. A aprovação caiu de 44% para 42%. A desaprovação é maior que a aprovação na região desde a pesquisa de fevereiro.

No Sul, a mudança mais significativa. A desaprovação caiu de 57% para 52%. A aprovação subiu de 40% para 47%. A desaprovação é maior que a aprovação desde dezembro de 2023 na região.

A pesquisa agrupa Norte e Centro-Oeste. Nas duas regiões, a desaprovação de Lula subiu de 47% para 50%. A aprovação fez caminho inverso, de 50% para 47%.

O instituto Quaest entrevistou 2.045 pessoas entre 2 e 6 de maio. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi contratada pela Genial Investimentos.