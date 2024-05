Regularização eleitoral chega ao fim, mas é ainda incerto se Juazeiro poderá ter 2º turno

Foto: Antonio Augusto/Ascom/TSE Juazeiro do Norte pode se tornar o terceiro município cearense ter a possibilidade de realizar segundo turno das eleições

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) aguarda processamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para confirmar se Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, terá a possibilidade de realizar segundo turno das eleições municipais deste ano. Em nota, o TRE-CE explicou que "as informações relativas ao eleitorado somente serão repassadas oficialmente após esse processamento".

O município pode ser o terceiro do Estado a ter acesso à disputa em duas etapas, assim como Fortaleza e Caucaia. Até as 19h15min dessa quarta-feira, 8, a terra de Padre Cícero precisava de mais 1.488 pessoas aptas a votar para atingir a meta.

O chefe do cartório da 119ª Zona Eleitoral de Juazeiro do Norte, Wendel Freire, explica que o número oficial deve ser confirmado apenas no fim deste mês de maio pelo TSE. Ele conta que, apesar da adesão de eleitores no município, as transferências de domicílio eleitoral para outras localidades podem afetar o resultado.

"Realmente só no final, quando o TSE processar, que a gente vai ter uma ideia, porque também há os eleitores que saem do município que, nesse período, aumentam, que transferem para Fortaleza, para outros estados", pontuou em entrevista à Rádio O POVO CBN Cariri nessa quarta-feira, 8.

Wendel contou que o município conseguiu cerca de 600 novos eleitores na terça-feira, véspera do fim do prazo para alistamentos. "Então, com precisão ou com certeza, a gente não pode afirmar isso [de que o Juazeiro poderá ter segundo turno], mas os números estão aumentando desde o final de semana, que tem aumentado bastante a procura. Ontem a gente atendeu mais de mil eleitores, mais de 600 foram novos eleitores de Juazeiro".

Conforme levantamento do TRE-CE, a Juazeiro do Norte contava com 198.512 pessoas aptas a votar até a noite dessa quarta-feira. Apenas municípios com no mínimo 200 mil votantes podem realizar segundo turno.

"O eleitor de Juazeiro que quer participar, pode ser um momento histórico sim para a cidade: se tornar a terceira cidade do estado com mais de 200 mil eleitores, uma das 100 no Brasil que tem essa possibilidade", comentou Wendel durante a manhã de quarta.

Leia na íntegra nota do TRE-CE:

"O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) informa que, até o momento, o relatório atualizado do eleitorado apto a votar não foi divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por tratar-se de dados ainda em processamento. As informações relativas ao eleitorado somente serão repassadas oficialmente após esse processamento".

Siga o canal de Política do O POVO no WhatsApp