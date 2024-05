Pesquisa aponta que 47% dos eleitores votariam em Lula

Foto: Ricardo Stuckert / Presidência da República MAIOR aprovação de Lula segue sendo no Nordeste

A dois anos e quatro meses da próxima eleição presidencial, pesquisa Genial/Quaest aponta que 47% votariam pela reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O levantamento é o primeiro a ser feito pelo instituto sobre o pleito de 2026.

Na sequência, aparecem o ex-presidente Jair Bolsonaro (39%), ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (33%), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (32%), e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (28%).

Bolsonaro, porém, lidera a análise de rejeição. Entre os entrevistados, 54% afirmam que não votariam no ex-presidente, seguido por Haddad (50%), Michelle (50%), Lula (49%), a presidente do PT, a deputada Gleisi Hoffmann (34%) e Tarcísio (30%).

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, foi apontado como o menos conhecido pelos entrevistados (60%). Na sequência, estão o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (57%); Gleisi (53%); o governador do Paraná, Ratinho Júnior (50%), e Tarcísio (39%).

A pesquisa Genial/Quaest realizou 2.045 entrevistas presenciais e tem margem de erro estimada de 2,2 pontos porcentuais. A coleta ocorreu entre os dias 2 e 6 de maio, com brasileiros com 16 anos ou mais, em todos os Estados.

Em outra pergunta da pesquisa, num cenário simulado para a eleição presidencial de 2026, Lula teria 46% das intenções de voto, enquanto Tarcísio de Freitas (Republicanos), 40%. Os porcentuais se referem a um cenário em que Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível até 2030, tenha escolhido o ex-ministro da Infraestrutura como seu representante na sucessão presidencial. Outros 8% votariam branco ou nulo ou se absteriam. Já 6% não souberam ou não responderam.

A pesquisa mostra que Tarcísio e Michelle Bolsonaro (PL) são hoje os nomes mais bem cotados para concorrer ao comando do Executivo federal no lugar do ex-presidente. Michelle é apontada como melhor opção por 28% dos eleitores brasileiros.

O governador de São Paulo aparece com 24%. Entre os bolsonaristas, Michelle é a favorita de 41% e Tarcísio, de 33%.

Noutra pergunta elaborada pela Quaest, 55% dos entrevistados consideram que Lula não merece mais uma chance como presidente em 2026. A opinião é majoritária tanto entre os homens (59%) quanto entre as mulheres (52%).

São 42% os que afirmam, em contrapartida, que Lula merece uma nova chance. O presidente tem apoio para um novo mandato no Nordeste (60%), entre os que estudaram até o ensino fundamental (54%) e os que recebem até dois salários mínimos (54%). Entre os que votaram em Lula no segundo turno da eleição de 2022 essa também é a opinião majoritária (74%).

O Sudeste é a região com maior rejeição a um novo mandato do presidente, 63%, seguido pelo Sul (59%) e Centro-Oeste/Norte (58%). Na análise por escolaridade, a opinião contrária a uma nova chance é majoritária entre os que têm ensino médio completo ou incompleto (61%) e ensino superior incompleto ou mais (63%). A maior oposição na divisão por renda foi registrada entre os que receberam mais de cinco salários mínimos, 66%. (Agência Estado)