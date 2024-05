PT oficializa apoio a Patrícia Aguiar em Tauá; oposição esperava apoio de Elmano

Foto: Reprodução/Facebook Patrícia Aguiar é prefeita da cidade de Tauá, no Ceará

O PT firmou apoio à campanha de reeleição da atual prefeita de Tauá, Patrícia Aguiar (PSD). A decisão foi selada no último sábado, 11, durante plenária do partido no município, com a presença do líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães, e do presidente estadual da sigla, Antônio Filho, o Conin.

Em 2020, o PT não apoiou Patrícia. No anúncio para este ano, no entanto, foi celebrada a retomada de uma “união histórica” da prefeita com o PT. “Foi passando um filme em minha cabeça de tantos momentos que passamos, inclusive a vinda de Lula três vezes a Tauá”, chegou a afirmar a gestora.

A escolha petista entra em choque com expectativas da oposição, que, apesar de não esperar um apoio do PT, em específico, citava uma possível colaboração do governador Elmano de Freitas (PT), em resposta à atuação de partidos da frente opositora na campanha do petista, em 2022. Na disputa, Elmano venceu em Tauá, quando a base da prefeita atual apoiava a candidatura de Roberto Cláudio (PDT), cujo vice era Domingos Filho (PSD), marido de Patrícia.

O cenário deste ano é diferente. Em meados de março, a prefeita havia adiantado, ao O POVO, que estava em diálogo para recompor alianças com a sigla petista, além de outros partidos, incluindo o PDT - rompido com o PT em âmbito estadual.

Ela citou ainda o PSB, presidido por Eudoro Santana e com grande atuação de Cid Gomes; o Republicanos, de Chiquinho Feitosa, assim como “outros também que a gente já faz tradicionalmente essa aliança”, segundo palavras de Patrícia Aguiar.

Oposição esperava influência de Elmano na decisão petista

No entanto, pouco antes, o pré-candidato à Prefeitura de Tauá, Audic Mota (MDB) afirmara que esperava o apoio do governador Elmano de Freitas (PT) a uma grande frente de oposição que havia se firmado contra a prefeita.

O grupo consistiria “no mesmo que se uniu em 2022 e apresentou resultado muito favorável na chapa do governador Elmano”. Os partidos citados pelo deputado estadual foram: MDB, PP e até Republicanos, também citado por Patrícia Aguiar.

Sobre o apoio petista, na época, Audic afirmou que “o compromisso do governador” independia do PT. “Acredito eu mais que o governador, inclusive, tenha o poder de trazer o PT para essa frente ampla do que o contrário. Confio nele. Confio no governador", disse e repetiu Audic Mota

Ele citou ainda, um interesse do PV em não seguir na base da prefeita. Como o partido é federado ao PT, a decisão poderia gerar embates e até impedir na escolha petista - o que acabou não ocorrendo. "O PT local que sempre foi Patrícia deseja ficar com ela, e o PV deseja ficar conosco. Essa é outra batalha para travar.”

Conforme citado, Patrícia Aguiar é esposa de Domingos Filho, presidente do PSD Ceará, que, em 2022, se lançou como candidato a vice-governador na chapa de Roberto Cláudio (PDT), opositor de Elmano. Na época, a chapa de RC ficou em segundo lugar na cidade, com vitória de Elmano. Hoje, o PSD integra a base do Governo Estadual.

Domingos Filho, inclusive, chegou a rebater às falas de Audic Mota, afirmando que “não é verdade que a oposição em Tauá estará unida nas eleições de outubro”. “Pois os principais partidos que disputaram as eleições em 2020 (PSB e PT) estão coligados com o PSD. O PT, partido ao qual eles são filiados, decidiu firmar aliança com a prefeita Patrícia Aguiar", afirmou o ex-vice-governador.