Wagner critica Sarto e Evandro: "Querem só ficar de bate-boca sem revolver o problema"

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo PRÉ-CANDIDATO do União Brasil comentou birga entre petista e pedetista

Pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner (União Brasil) não ficou de fora da discussão entre o prefeito da Capital, José Sarto (PDT), e o presidente da Assembleia Legislatica (Alece), Evandro Leitão (PT). No fim de semana, a dupla trocou acusações sobre a Taxa do Lixo e e o aumento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Wagner aproveitou o entrevero para cobrar tanto Sarto como Evandro sobre os assuntos e criticou o que chamou de "bate boca".



"Eu fui o primeiro candidato a firmar esse compromisso com o fortalezense. Agora vejam só vocês. Outro pré-candidato (Evandro) foi questionado no começo do ano sobre a Taxa do Lixo. E não é que ele já mudou de ideia e agora diz que vai revogar a Taxa do Lixo. Agora eles estão brigando entre si, um dizendo que o outro criou a Taxa do Lixo, o outro dizendo que aumentou imposto", disse em publicação feita nas redes sociais nesta segunda-feira, 13.

O pré-candidato mostrou matérias e trecho do vídeo publicado por Sarto no sábado, 11, que critica Evandro e relembra a votação do aumento do ICMS, realizada no início da gestão do governador Elmano de Freitas (PT) ainda em 2023.

"Meu povo, deixa de besteira, vocês querem mesmo resolver o problema do povo de Fortaleza? Ei, Sarto, revoga essa Taxa do Lixo, não dá não. Evandro, cuida, reduz o ICMS, revoga a lei que tu aprovou aumentando o ICMS. Ou vocês querem só ficar de bate-boca sem resolver o problema da cidade?", questionou Wagner.

O episódio de Sarto e Evandro sinaliza a polarização dos ex-aliados PT e PDT, com a dupla sendo os alvos preferenciais um do outro, com maior frequência do que com outros pré-candidatos. Há, pelo menos, outros quatro nomes postos na disputa em Fortaleza, incluindo o próprio Wagner.

No embate mais recente, Evandro compartilhou em suas redes sociais um vídeo produzido pelo O POVO que mostrava a redução nas viagens em Fortaleza e a consequente demora no tempo de espera de ônibus na Capital. “Prefeito Sarto aumentou o preço das passagens prometendo mais conforto para a população, fez empréstimo milionário endividando a Prefeitura prometendo solução e essa é a dura realidade enfrentada”, disse Evandro.

O prefeito questionou, então, se a população conhecia “o principal responsável por aumentar o preço de tudo para o povo cearense”. Sarto chamou Evandro de “hipócrita” e lembrou a aprovação do aumento do ICMS em 2022.

“Sabem quem é o deputado que aprovou em tempo recorde o aumento do ICMS e encareceu combustíveis e alimentos nos supermercados? Pois foi exatamente esse Leitão, esse hipócrita, que agora está prometendo acabar com a taxa do lixo. Nossa gente é sábia e está atenta. Não cai assim em conto do vigário”, disse o prefeito.