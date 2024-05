Ex-deputado Leonardo Araújo e PT municipal travam disputa em Palmácia e PT estadual deve decidir

Foto: AURÉLIO ALVES/OPOVO/Reprodução/@marcondes.barbosa Secretário Leonardo Araújo (PSB) e vice-prefeito de Palmácia Marcondes Barbosa (PT)

A definição do apoio na eleição para a Prefeitura de Palmácia — distante 66,2 km de Fortaleza — provoca divergências entre o diretório municipal do PT e o assessor para assuntos federais do Governo do Ceará, Leonardo Araújo (PSB), ex-deputado e pré-candidato a prefeito.

O PT de Palmácia alega não haver qualquer movimento para retirar a pré-candidatura do vice-prefeito Marcondes Barbosa (PT), apoiado pelo diretório municipal. Já Leonardo diz que Marcondes descumpriu acordo estabelecido pela direção estadual do partido, o que ocasionaria um movimento de intervenção do PT Ceará em prol do nome de Araújo.

A candidatura de Araújo foi anunciada em meados de abril. Desde então, houve manifestação pública de expoentes petistas como o líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães, e o deputado federal José Airton Cirilo (PT), ocasionando a disseminação de notícias sobre uma intervenção estadual na escolha municipal, o que derrubaria a candidatura de Marcondes.

A tese foi negada publicamente pelo PT Municipal de Palmácia, que atribuiu as notícias à oposição municipal. "Viemos a público comunicar que está sendo veiculado em perfis Fakes, enxurradas de FAKENEWS sobre uma intervenção estadual no diretório municipal do PT de Palmácia, para inviabilizar a pré candidatura do Marcondes pelo Partido dos Trabalhadores."

Prossegue a nota: "O PT de Palmácia tem autonomia para lançar quem o diretório municipal quiser e as respectivas candidaturas serão homologadas sem nenhum problema. Não é de hoje que o grupo oposição ao PT vem espalhando FAKENEWS na cidade de Palmácia.”

Confira o pronunciamento do PT Municipal abaixo

No entanto, o diretório municipal entrou com uma ação no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE), contestando o domicílio eleitoral de Leonardo Araújo.

Em resposta, Leonardo reafirmou a pré-candidatura e apoio do PT Ceará. Segundo ele, o movimento de intervenção ocorreria, mas de modo “natural” e não como imposição forçada do diretório estadual.

“[Marcondes] descumpriu a orientação da Estadual e ainda ingressou com uma ação contra mim para barrar nosso domicílio, isso deixou a direção estadual do PT em confronto com ele e está ocorrendo um movimento natural pela intervenção, de acordo com o estatuto que reza que os municípios com menos de 100 mil eleitores a indicação é da estadual”, afirmou o secretário.

Sobre a ação, Leonardo se defendeu, afirmando que ela não se sustenta, já que a transferência teria sido feita dentro do prazo, reforçada por provas de sua atuação na cidade e envolvimento “econômico, político e profissional”.

Ao O POVO, o diretório estadual do PT afirmou, na segunda-feira, 13, que as decisões em Palmácia estavam em processo de discussão, sem nada definido no momento.

O POVO entrou em contato com o PT de Palmácia e com o vice-prefeito Marcondes, por meio de suas respectivas redes sociais, durante o período de dois dias. Quando houver retorno, a matéria será atualizada.

Leonardo Araújo alega descumprimento de acordo por Marcondes

Marcondes rompeu com o prefeito David Campos (PSB) em meados de março, alegando “caminhos políticos diferentes”. Segundo o vice, foram feitos “esforços para encontrar um entendimento que evitasse essa ruptura”, no entanto o prefeito “foi firme em sua decisão”.

“Respeito a decisão tomada e expresso sincera gratidão pela parceria dos últimos anos. Embora tenhamos compartilhado propósitos em comum, reconheço a decisão dele de que é chegada a hora de seguirmos por caminhos distintos”, escreveu o vice-prefeito em suas redes sociais.

A versão é diferente da apresentada por Leonardo Araújo, que hoje é o candidato da base da Prefeitura. O secretário afirmou ao O POVO que havia um combinado entre PSB e PT para que fosse realizada uma pesquisa que determinaria o candidato da aliança. Os nomes disponíveis eram o de Marcondes, além do presidente da Câmara, Júnior Holanda e do vereador Jeyson da Baixada.

Ainda segundo a versão, Marcondes teria decumprido o acordo ao se filiar no PT, já que todos haviam combinado uma filiação conjunta ao PSB. “Marcondes usou o diretório municipal para embarreirar a filiação dos demais. Após o acordo ele comunicou que não ficaria no partido com os demais e houve um rompimento”, diz.

Leonardo teria sido apresentado como pré-candidato apenas neste momento e, segundo ele, ainda houve um convite para uma composição com o vice-prefeito, que foi recusada.