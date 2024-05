Élcio balança na vice de Sarto; prefeito já discute nome ideal para o posto

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo Vice Élcio Batista e o prefeito José Sarto, do PDT

Vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista (PSDB) está balançando na vice de José Sarto (PDT), que vai tentar a reeleição em 2024.



Entre aliados do prefeito, há entendimento de que a chegada de Élcio ao posto, ainda em 2020, se deu em outro contexto político. Nele, o governador do Estado Camilo Santana (PT) e o então prefeito Roberto Cláudio (PDT) eram aliados.



À época, Élcio, filiado ao PSB, foi uma carta lançada por Camilo como esforço para preservar uma aliança com PT e PDT.



Ligado ao dirigente Eudoro Santana, pai de Camilo, o atual vice do Paço havia desempenhado funções importantes ao longo das gestões do gestor petista e de Cid Gomes no Abolição.



Agora, porém, o quadro se alterou drasticamente. PT e PDT romperam ruidosamente em 2022, ano em que Camilo impôs dura derrota aos ex-aliados. Pressionado pelas circunstâncias, Élcio permaneceu ao lado de RC e de Sarto. Hoje, o vice é uma das vozes mais eloquentes nas críticas ao ministro da Educação e ao governador Elmano de Freitas (PT).



Na campanha que se anuncia, porém, o prefeito vai precisar de nome que agregue votos, de olho também no segundo turno, mas sobretudo no primeiro.



Há pelo menos quatro candidaturas competitivas: Evandro Leitão (PT), Capitão Wagner (União Brasil), André Fernandes (PL) e o próprio Sarto. Dessas, duas fatalmente estarão fora da etapa complementar.



Nos bastidores, Sarto corteja o PP de Zezinho Albuquerque com vistas à vice, mas sem ter desistido de todo do PSD de Domingos Filho, que foi candidato a vice de RC em 2022.



De lá para cá, o ex-vice-governador de Cid deixou a base de Sarto e aderiu a Elmano no âmbito estadual, mas manteve um pé no governismo na capital cearense, deixando uma brecha para possível entendimento com o prefeito.



De acordo com observadores, o cálculo político numa disputa como a deste ano, com dois ou três nomes de peso em campo e o futuro do grupo de Ciro Gomes e Roberto Cláudio em jogo, obriga Sarto a adotar postura pragmática, redimensionando o papel da vice.



O desafio, relatam essas fontes, é garantir aporte de votos para o pré-candidato a novo mandato, mas sem perder apoio do PSDB, ou seja, de Tasso Jereissati.



O ex-senador, porém, já teria feito saber que o que interessa é a vitória do projeto político em 2024, sem apego a posições nem hipótese de imposição de nomes para cargos específicos, tais como a vice na chapa.



Antecipando essa possibilidade, o próprio Élcio fez movimento em abril, desincompatibilizando-se do Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor) e liberando-se para eventualmente concorrer a mandato na Câmara.



À frente do PSDB no estado, sua eleição como vereador seria uma forma de compensar a legenda pela perda da vice: em troca do posto, uma bancada mais robusta no Legislativo da Capital, inclusive com chances de alçar um tucano à presidência da casa.