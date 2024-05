Enquanto Sarto canta, Evandrodança e usa chapéu típico

Foto: Reprodução/Instagram: Evandro Leitão O pré-candidato do PT à prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, dança zumba e vai ao Centro das Tapioqueiras

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão, já está em ritmo de pré-campanha. Entre agendas oficiais e solenidades, Evandro tem participado de atividades descontraídas com a população. Na última quinta-feira, 16, ele esteve no bairro Conjunto Ceará e participou de aula de zumba, mesmo de roupa social, no Espaço Tony Brito, ao som da música "Menina Veneno", de Ritchie. Evandro compartilhou o momento de descontração nas suas redes sociais.

O estilo despojado do presidente da Assembleia vem após o prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT), pré-candidato à reeleição, adotar a rotina de cantar em inaugurações de obras da gestão. A prática começou cerca de um ano atrás, e tem se tornado mais frequente.

Dentre as faixas usada pelo pedetista nas comuns apresentações está "Stand By Me", de Ben E. King, e "Toda Forma de Amor", de Lulu Santos.

Sarto e Evandro travam o maior embate público pré-eleitoral entre os potenciais candidatos, com falas fortes um contra o outro, repercutindo inclusive entre os aliados de cada ala política.

Já neste sábado, Evandro Leitão foi pela manhã ao Centro das Tapioqueiras, no bairro Messejana. Evandro compartilhou vídeo usando chapéu de cangaceiro, típico nordestino. Ele esteve com o vereador Cônsul do Povo (PSD) e também como o secretário da Proteção Social (SPS), Sandro Camilo.

"Agradeço ao seu Reginaldo e à dona Leonícia pela recepção", publicou o pré-candidato do PT.