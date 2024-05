Fernando Santana encontra deputado do MDB após Camilo falar de 'união' em Juazeiro

Foto: Reprodução/Instagram/Fernando Santana FERNANDO Santana se encontrou com Yury do Paredão

Pré-candidato do PT à Prefeitura de Juazeiro do Norte, o deputado estadual Fernando Santana se reuniu com o deputado federal Yury do Paredão (MDB). O encontro foi compartilhado nas redes sociais nesta quinta-feira, 23, e ocorre três dias após o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), falar em “união” na disputa pelo Executivo no município do Cariri.

"Excelente diálogo com o deputado federal, Yury do Paredão. Obrigado pela visita!", escreveu o postulante petista. O medebista respondeu a publicação em seguida: "Estamos juntos, sempre dialogando com humildade e pensando o melhor para a nossa cidade".

Na segunda-feira, 20, Camilo defendeu uma unificação no município e que o bloco governista, do qual é um dos líderes, saia com uma "chapa única", sem fragmentação, no confronto que tem o atual prefeito de Juazeiro do Norte e pré-candidato à reeleição, Gledson Bezerra (Podemos), como principal adversário.

"O PT lá está na situação como outros municípios estão nesse momento (com mais de uma candidatura governista). O Fernando está se apresentando, como pré-candidato do PT e outros aliados nossos, como o Davi de Raimundão, pré-candidato do MDB", ressaltou em entrevista ao O POVO.

"Nós estamos discutindo lá com os aliados a unificação de um nome, chapa única, para que a gente possa estar à disposição do povo de Juazeiro como opção para governar", seguiu.

Hoje no MDB, Yury do Paredão foi eleito pelo, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que faz oposição ao governo petista. A migração de legenda ocorreu ainda em 2023 em meio a conflitos por votos e posicionamentos favoráveis à gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A postura do deputado federal culminou na sua expulsão do PL. O presidente nacional da sigla bolsonarista, Valdemar Costa Neto, comunicou o fato de Yury após reunião com o parlamentar. O dirigente partidário apontou, na época, que o deputado foi expulso por "não comungar dos ideais da legenda".

Além de compor a base do governo Elmano, o MDB, comandado por Eunício Oliveira, tem a vice-governadora do Ceará, Jade Romero, e ministros na Esplanada, como a titular do Planejamento, Simone Tebet. Em Juazeiro do Norte, a sigla apresentou Davi de Raimundão como pré-candidato da legenda à Prefeitura.