Elmano prepara mudança no secretariado antes das eleições

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo MUDANÇAS feitas por Elmano podem ser feitas antes de outubro

O governador Elmano de Freitas (PT) prepara mudança no time do secretariado antes das eleições deste ano. Entre aliados do chefe do Executivo, há quem chame o movimento no Palácio da Abolição de reforma ou minirreforma, mas há também quem se refira à possibilidade de dança das cadeiras como uma espécie de “freio de arrumação”.



O objetivo, caso o cenário se confirme, é recolocar o trabalho nos trilhos e azeitar a equipe, ou seja, reorganizar a máquina estadual de olho na corrida pelo voto que se aproxima e da qual o petista deve fazer parte como um dos principais cabos eleitorais do deputado estadual Evandro Leitão (PT).



À frente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), o ex-pedetista foi o nome governista escolhido para entrar na queda de braço pela sucessão na Capital, sob as bênçãos de Elmano e do ministro Camilo Santana (Educação).



Em diagnóstico feito internamente no Governo, existem setores da administração local cuja atuação requer ajustes. Não necessariamente uma alteração no comando de pastas, por exemplo, embora uma solução desse tipo não esteja de todo descartada pelo governador.



Por ora, Elmano tem evitado antecipar qualquer sinalização que sugira alguma mexida, preferindo tratar uma eventual alteração na composição de seus auxiliares como um rearranjo pontual, natural no curso de um mandato que se encaminha para chegar à metade.



No entorno do Abolição, a leitura é de que, até mesmo para ampliar as chances de Evandro no pleito de 2024, o Governo tem de estar operando com mais sintonia em todas as áreas, dando visibilidade às ações levadas a cabo.



Uma das apostas do petista, não por acaso, encontra-se nas novas medidas tocadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), como a que recupera aparelhos celulares roubados e os devolve a seus donos.



A intenção é tentar reduzir desde já a sensação de aumento de insegurança e evitar que o discurso da oposição, cujo foco tem sido esse campo, se consolide nos meses que antecedem a campanha, criando dificuldade para o candidato das forças aliadas.