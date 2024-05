Lupi diz que "nem a mão inimiga nem a do falso amigo roubará Prefeitura" de Sarto

Foto: Reprodução/YouTube/PDT JOSÉ Sarto e Carlos Lupi, durante 6º Congresso Nacional do PDT

Presidente licenciado do PDT, Carlos Lupi afirmou que o partido não deixará "nem a mão inimiga nem a do falso amigo roubar a Prefeitura" de Fortaleza da gestão José Sarto (PDT). Conforme o dirigente partidário, a capital cearense é "prioridade absoluta" nas eleições municipais deste ano.

"Todo o Brasil é, mas Fortaleza é a capital que o PDT tem de maior importância, do maior contingente eleitoral e não vamos deixar nem a mão inimiga nem a do falso amigo roubar essa Prefeitura da gente. Não vamos deixar. Então, Sarto, você nos representa. A tua vitória, será a nossa vitória", cravou o pedetista ao convidar o correligionário que chefia a Capital para discursar no 6º Congresso Nacional do PDT, realizado nessa quinta-feira, 23, em Brasília.

O comentário se refere, respectivamente, à disputa contra alas bolsonarista e de direita em Fortaleza, que tem as pré-candidaturas do deputado federal André Fernandes (PL), do ex-secretário Capitão Wagner (União Brasil) e do senador Eduardo Girão (Novo); além da postulação do PT, que tem como opção o deputado estadual Evandro Leitão.

Na oportunidade Lupi, que também é ministro da Previdência Social, teceu elogios tanto ao atual chefe do Palácio do Bispo quanto ao antecessor, Roberto Cláudio (PDT).

"Eu estava falando há pouco com a delegação de Fortaleza que o Sarto tem dado um salto de competência, de preparo, de sensibilidade social na Fortaleza, que eu pensei que depois de Roberto Cláudio não ia acontecer. Roberto, você é bom! Tu escolheu o que tinha de melhor para aquela cidade", avaliou o ministro.

Quem acompanhou a consideração de Lupi foi o presidente em exercício do PDT, deputado federal André Figueiredo.

"Não é porque eu seja de Fortaleza, mas Fortaleza há 12 anos iniciou um projeto que é exemplo para o Brasil: iniciou com Roberto Cláudio, o melhor prefeito de Fortaleza durante oito anos, e, agora, o Sarto está querendo passar ele em quatro, né? Então, o que importa é que nós vamos ter mais quatro [anos]", garantiu o parlamentar.

Fala de Lupi sinaliza nova postura do PDT, que se coloca oposicionista no Ceará

Na penúltima visita que fez a Fortaleza, em janeiro deste ano, Lupi chegou a encontrar o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT). Ele contou na época que PT e PDT teriam de estar juntos caso o adversário fosse bolsonarista nestas eleições, mas afirmou não terem discutido sobre aliança em eventual segundo turno.

"Quando nosso adversário estiver no campo mais do 'Bozo', os bolsonaristas, nós vamos ter de estar juntos", disse à época, também se referindo aos partidos como "primos-irmãos". "Estamos do mesmo lado, do lado da parte mais humilde, da parte mais sofrida da sociedade, é um diálogo, para a gente manter esse diálogo".

No Ceará, o PDT foi alvo de intensa disputa entre a ala que defendia o apoio a Elmano e os partidários da independência, com forte ênfase de oposicionistas. Muitos dos simpatizantes do governismo migraram, juntos e liderados pelo senador Cid Gomes, ao PSB.

De lá para cá, Lupi esteve novamente na Capital no último mês de abril para entrega da Medalha Boticário Ferreira, maior comenda oferecida pela Câmara Municipal (CMFor), para Figueiredo. Na ocasião, o ministro mandou indiretas aos dissidentes, fez fala enfática sobre enfrentar "provações" e acenos à eventual vitória de Sarto.

Em tom de brincadeira, chegou a dizer que veio a Fortaleza junto de "Belzebu" no mesmo voo, mas não especificou a quem se referia. No momento do desembarque de Lupi, também chegava à capital cearense o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o senador Cid Gomes.