André Fernandes diz que Capitão Wagner "está caindo" e que espera retribuição de apoio

Foto: FÁBIO LIMA PL promoveu evento com destaque para candidatos jovens

Pré-candidato do PL à Prefeitura de Fortaleza, o deputado federal André Fernandes disse esperar "reciprocidade" do aliado Capitão Wagner (União Brasil) na corrida eleitoral deste ano. Segundo ele, o ex-deputado e também postulante está perdendo terreno na preferência do eleitorado.

"Tenho conversado bastante com Capitão Wagner, mas infelizmente as pesquisas estão mostrando que ele está caindo e nós estamos crescendo. A perspectiva é que vamos, sim, para o segundo turno. Espero reciprocidade do Capitão Wagner", afirmou Fernandes após encontro com a juventude do PL no último sábado, 25.

De acordo com ele, o grupo bolsonarista formado pelos parlamentares "Jaziel Pereira, Silvana Oliveira, Carmelo Neto, Alcides Fernandes, Inspetor Alberto, Marcelo Mendes, Julierme Sena e Priscila Costa", além do próprio Jair Bolsonaro, esteve "ao lado de Wagner" em outros pleitos e que esse bloco "hoje entende que o PL precisa ter candidatura e vê em mim esse representante".

"Espero que Wagner também tenha essa visão", continuou Fernandes, "e esse entendimento de que ele teve nosso apoio durante três candidaturas, talvez esteja na hora de ele nos apoiar".

Entre 2016 e 2022, Wagner concorreu ao Executivo municipal da Capital cearense sempre com adesão da ala que depois se alinharia com Bolsonaro a partir de 2018. Em 2020, por exemplo, quando chegou ao segundo turno e sofreu derrota apertada para José Sarto (PDT), foi citado como candidato do então presidente da República.

Para o pré-candidato do PL, contudo, o quadro político se alterou de lá para cá. Fernandes não descartou entendimento em favor de uma composição, mas colocou algumas condicionantes. "É óbvio que a gente quer que seja reduzido (o número de candidatos à direita), agora a gente tem de levar em consideração algumas coisas", respondeu, acrescentando: "Primeiro, quem está crescendo nas pesquisas, qual o maior partido, quem tem o apoio da maior liderança e quem tem hoje uma maior militância engajada nas ruas".

Em seguida, o pretendente ao Paço reiterou que está disposto a buscar uma aglutinação com outras forças do mesmo campo político. Como prova disso, relatou que "a nossa vaga de vice está para ser debatida e discutida, seja com União Brasil, seja com Novo".

Embora diga que está aberto para conversar sobre a formação de chapa em Fortaleza, Fernandes negou qualquer acordo prévio com Wagner que envolva abrir mão de disputar a eleição em caso de não apresentar aumento de percentual nas pesquisas.

"Isso já foi desmentido, não foi bem essa conversa, a gente só deixou claro que ele pensava que não cairia com meu crescimento nas pesquisas, o que não aconteceu, infelizmente. Ele está caindo e nós estamos crescendo, ele sabe também", declarou ao O POVO.

Fernandes também reforçou confiança em sua ida ao segundo turno, conforme avaliações que vem fazendo do cenário. "Nossa perspectiva é que vamos para o segundo turno, basta saber contra quem, se contra o Sarto ou contra o Evandro", indicou o deputado.

Até agora, são postulantes ao Palácio do Bispo Evandro Leitão (PT), José Sarto (PDT), Capitão Wagner (União), André Fernandes (PL), Técio Nunes (Psol), Haroldo Neto (UP) e Eduardo Girão (Novo).