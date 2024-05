Em visita ao Ceará, ministro Luiz Marinho chama Evandro Leitão de "grande esperança" de Fortaleza

Foto: Marcos Moura/Alece Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, e o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho (PT), fez acenos ao deputado estadual Evandro Leitão (PT), pré-candidato a prefeito de Fortaleza, considerando-o "grande esperança" da Capital. A fala ocorreu na última segunda-feira, 27, em solenidade alusiva ao Dia dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

“Evandro que é, certamente, grande esperança deste Estado, grande esperança desta cidade. Desejo a você muita sorte, sucesso e que Deus lhe abençoe nesta jornada tão importante, tão significativa para o nosso povo de Fortaleza e do Estado do Ceará”, falou Marinho durante discurso ao cumprimentar Evandro, que preside a Alece.

Em entrevista coletiva, o ministro foi resistente ao ser questionado sobre a importância de Fortaleza para o PT na disputa de prefeituras de capitais. “Sou petista, mas não falo como dirigente do PT”, iniciou.

“Evidentemente, como dirigente do PT, eu diria para você: Evidentemente, cada cidade que nós tivermos condições de disputar, ela é importante. Em especial, com uma liderança como é o nosso presidente da Assembleia Legislativa aqui do nosso Estado do Ceará. Evidentemente, Fortaleza é importante, mas o momento agora é enaltecer as políticas públicas que ele dirige aqui no Estado, que é fundamental para fortalecer o tema trabalho no Ceará”.

De iniciativa do presidente da Alece, a sessão especial lançou o programa "Momento do Trabalhador". O objetivo da atração é esclarecer temas que impactam a vida desse grupo da sociedade. Com estreia marcada para o dia 3 de junho, o programa será exibido toda segunda-feira, às 7 horas, na FM Assembleia, e, às 8 horas, na TV Assembleia.

"Os avanços [na Alece] são muitos e precisam ser levados para mais pessoas. Dessa forma, para fortalecer e amplificar o alcance das ações, a Assembleia Legislativa e seus parceiros estão lançando esse programa", comentou o presidente da Alece.

Marinho viu com bons olhos a proposta. “Quiçá que os todos os presidentes das Assembleias Legislativas do País abrissem as TVs das Assembleias para discutir, para refletir, para trazer informação para todos os trabalhadores e trabalhadoras do seu estado”.

Além de deputados estaduais como Agenor Neto (PT), Osmar Baquit (PDT) e De Assis Diniz (PT), o encontro reuniu nomes como a analista de mercado do IDT, Conceição Araújo; o secretário do Trabalho do Estado do Ceará, Vladyson Viana; o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT7), desembargador Durval César Maia; e o procurador do Trabalho, Antônio de Oliveira Lima.

Também estavam o oficial sênior de Operações da Organização Internacional do Trabalho no Brasil (OIT), Renato Mende; o superintendente Regional do Trabalho e Emprego no Ceará (MTE), Carlos Pimentel de Matos Júnior; e representantes Federação das Indústrias Estado do Ceará (Fiec), da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio), e da Federação dos Trabalhadores, Empregados e Empregadas no Comércio e Serviços do Estado do Ceará (Fetrace).

