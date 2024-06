Oposição em Caucaia articula aliança ainda no 1° turno; definição pode ocorrer no fim de junho

Foto: Agência Câmara/Aurélio Alves (O POVO)/ Mario Agra/Câmara dos Deputados / Aurélio Alves (O POVO) Deuzinho Filho (União), Emília Pessoa (PSDB), Naumi Amorim (PSD) e Zé Gerardo (PDT)

Os pré-candidatos de oposição ao atual prefeito de Caucaia, Vitor Valim (PSB), que não tentará reeleição, articulam uma aliança de "frente ampla" ainda no 1° turno para concorrer contra o candidato governista, Waldemir Catanho (PT).

Esse bloco é formado pelo atual vice-prefeito, Deuzinho Filho (União Brasil), a deputada estadual Emília Pessoa (PSDB) e os ex-prefeitos do município, Naumi Amorim (PSD) e Zé Gerardo (PDT). A articulação está sendo tratada entre os quatro e, embora nada esteja fechado, há um alinhamento de ideias para a união de todos. Existe expectativa de que até o fim de junho possa-se ter um resultado dos diálogos.

O PP, partido presidido no Estado pelo deputado federal AJ Albuquerque e no diretório de Caucaia por Célia Oliveira, mãe de Deuzinho, também faria parte desta aliança ou compondo uma chapa com o União Brasil.

Dentre os fatores que podem definir qual destes nomes seria o pré-candidato encabeçando essa aliança de oposição estão pesquisas, índices de rejeição, conjuntura partidária, potencial de articulação e conhecimento de Caucaia.

"O povo quer essa união pelo simples fato da grande rejeição do atual prefeito de Caucaia (Vitor Valim). O meu desejo é juntar todos", disse Deuzinho ao O POVO.

"Eu estou colocando o meu nome à disposição e estou inclusive com essa disposição de aliança. Nós precisamos trazer para a sociedade que a política de Caucaia não pode se degradar em detrimento de interesses únicos que é o grupo político do prefeito (Vitor Valim)" declarou Emília Pessoa em vídeo publicado nas redes sociais.

E março deste ano, Naumi Amorim já revelara ao O POVO a realização de conversas iniciais dos pré-candidatos, "todos contra o candidato do Vitor Valim".

Ainda está na disputa o Coronel Aginaldo (PL), pré-candidato do PL e marido da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). Recentemente ele afirmou que era o único nome da direita e esquerda "são os outros" pré-candidatos.