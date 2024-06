Pesquisa Fortaleza: Wagner 33,1%, Sarto 18,1%, André 15,9% e Evandro 8,9% no Instituto Paraná

Foto: Yuri Allen/Especial para O POVO/FERNANDA BARROS/Thays Maria Salles/O POVO Capitão Wagner (União), José Sarto (PDT) e André Fernandes (PL) lideram pesquisa eleitoral

O ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil) segue na liderança da corrida eleitoral à Prefeitura de Fortaleza, segundo pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, divulgada nesta sexta-feira, 31. O segundo lugar é ocupado pelo prefeito José Sarto (PDT), em empate técnico com o deputado federal André Fernandes (PL).

Dos três, apenas Fernandes apresentou um aumento na intenção de votos, em relação à pesquisa anterior, realizada em março. Wagner hoje com 33,1%, antes contava com 33,3%. Sarto hoje com 18,1%, mantinha 20,1%. As oscilações estão dentro da margem de erro, de 3,5 pontos percentuais. Já Fernandes está com 15,9%, quando antes concentrava 12,1% das intenções de votos.

Em quarto lugar, a pesquisa mostra Evandro Leitão (PT), que oscilou positivamente. Esta é a primeira pesquisa após o estabelecimento de Leitão como candidato da base petista. Em março, ele somava 8,3% das intenções. Agora tem 8,9%.

O senador Eduardo Girão (Novo) soma 6%. O ex-candidato a governador Zé Batista (PSTU) fica com 0,6% e o presidente do Psol Fortaleza, Técio Nunes (Psol), apareceu com 0,4%.

Wagner detém ainda maior aprovação em todos os recortes de gênero (masculino e feminino), idade e escolaridade.

Sarto obtém vantagem em relação a Fernandes entre as mulheres (17,3%), entre a população de 16 a 24 anos (15,5%); de 35 a 44 anos (19,3%); de 45 a 59 anos (18,5%) e de 60 anos ou mais (20,3%). Também vence Fernandes entre os com o ensino fundamental completo (20,2%) e ensino médio (16,9%).

Já Fernandes, em comparação a Sarto, é a preferência dos homens (20,2%), da população entre 25 a 34 anos (17,9%) e os com ensino superior completo (18,8%).

A pesquisa abrangeu 800 eleitores. Tal amostra representativa do município de Fortaleza atinge um grau de confiança de 95,0% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 3,5 pontos percentuais para os resultados gerais. O levantamento foi contratado pela DON7 Media.

Wagner disse nesta sexta-feira que a pesquisa sinaliza com clareza que Fortaleza "não irá aceitar nenhum apadrinhado político". O pré-candidato do União Brasil afirmou ao O POVO que os números mostrados na pesquisa retrata desejo de transformação do eleitorado, mas de forma responsável. "Por mais que a gente saiba que isso é natural da política, o povo tá cansado de votar no candidato pelo padrinho. Então a consolidação do nosso nome em primeiro lugar demonstra isso", disse.

Ao O POVO, André Fernandes afirmou que o vencedor da eleição será aquele que estiver na frente ao final da disputa. O deputado também destacou que seguirá com o trabalho, pois está apresentando resultados. "Sempre deixei claro que a melhor pesquisa que existe é a rua! Mesmo assim, de acordo com essa pesquisa, a nossa pré-candidatura foi a que mais cresceu. Vence aquele que terminar em primeiro, não aquele que começa na frente. Eleições passadas já mostraram isso", disse o pré-candidato.

Eduardo Girão afirmou que sua pré-candidatura representa a "verdadeira mudança" em Fortaleza. "Aparecemos na pesquisa com a menor rejeição e tivemos um crescimento de 33% em relação ao levantamento anterior. O saldo é positivo e vejo esse cenário da pesquisa Paraná com muito otimismo e gratidão aos fortalezenses pois eles estão compreendendo que representamos a verdadeira mudança", disse Girão ao O POVO.

Pesquisa: Se as eleições para Prefeito de Fortaleza fossem hoje e os candidatos fossem esses, em quem o(a) Sr(a) votaria?

Evolução das intenções de votos dos postulantes à Prefeitura, nos três levantamentos da Pesquisa. Clique nas datas anteriores e confira os demais resultados

Levantamento de maio/2024

Capitão Wagner: 33,1% (-0,2) José Sarto: 18,1% (-2) André Fernandes: 15,9% (+3,8) Evandro Leitão: 8,9% (+0,6) Eduardo Girão: 6% (+1,4) Zé Batista: 0,6% (-0,2) Técio Nunes: 0,4% (-0,4)

Não sabe/ Não respondeu: 6,9% (=)

Nenhum/ Branco/ Nulo: 10,1% (-3,2)

Sarto é o nome mais rejeitado; desaprovação da gestão cresce

Quanto à rejeição, o candidato com o maior percentual foi o prefeito José Sarto — 38,9%. Capitão Wagner tem 24,9%, André Fernandes tem 21,5% e Evandro Leitão, 21,4%.

Pesquisa: Se as eleições para Prefeito de Fortaleza fossem hoje em qual/ quais desses candidatos o(a) Sr(a) NÃO VOTARIA DE JEITO NENHUM?

Rejeição dos postulantes à Prefeitura, nos três levantamentos da Pesquisa. Passe o mouse e confira cada uma das porcentagens

Rejeição - maio de 2024

José Sarto: 38,9% Capitão Wagner: 24,9% André Fernandes: 21,5% Evandro Leitão: 21,4% Eduardo Girão: 17,3% Zé Batista: 14,1% Técio Nunes: 11,5%

Não sabe/ Não respondeu: 7,0%

Poderia votar em todos: 4,8%

A administração de Sarto também foi desaprovada pela maioria dos entrevistados. Enquanto 39,5% aprovou a gestão, 56,4% desaprovou. O restante (4,1%) não sabe ou não opinou.

Foi realizada ainda uma pergunta mais específica sobre a gestão. Neste recorte, 24,7% avaliou o governo municipal com adjetivos positivos: 3,4% considerou ótimo e 21,3% bom. As opiniões negativas consistiram em 42,9%: com 12,9% elencando a gestão como “ruim” e 30,0%, péssima. Ademais, 2,0% não sabe ou não opinou.

Os números representam um aumento na avaliação negativa de Sarto. Na mesma pesquisa realizada em janeiro, 48,9% desaprovavam a gestão. Em março, eram 52,0%. Ou seja, houve um aumento de 7,5 pontos percentuais.

Avaliação negativa de Elmano também aumenta, mas aprovação segue maior

Em relação ao Governo Estadual, 49,6% aprovam a gestão de Elmano e 45,4% desaprovam. Já 5% não sabem ou não opinaram.

Também foram feitas perguntas mais específicas e, neste caso, a curta vantagem da aprovação também se repetiu. 36,2% avaliou com adjetivos positivos: 8,1% considerou a gestão ótima e 28,1% boa. Já 33,3% criticou: 10,5% considerou “ruim” e 22,8% péssima. Por fim, 1,8% não sabe ou não opinou.

Índices revelam um aumento significativo na desaprovação de Elmano. Enquanto em janeiro, no primeiro mês do segundo ano de mandato, 56,4% aprovava a gestão; em março o percentual caiu para 52,3%. No total, houve decréscimo de 6,8 pontos percentuais em relação ao índice atual (49,6%).