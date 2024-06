Presidente do TJ pretende acelerar processos sobre facções

No âmbito de debates e críticas sobre a segurança pública cearense, o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) afirmou que irá acelerar a tramitação de processos que envolvem o combate à atuação de facções criminosas no estado. Quanto à troca de comando na pasta de Segurança estadual, houve a garantia de que "o mesmo diálogo" construído com o antigo secretário, Samuel Elânio, será mantido com o novo titular da pasta, Roberto Sá.

A presença de facções foi elencada como de "grande preocupação" pela Justiça, de acordo com o presidente do TJCE, Abelardo Benevides. Segundo o desembargador, o órgão cuida desses casos por meio de uma vara com os chamados "juízes sem rosto", que tratam das matérias coletivamente.

Além das problemáticas das facções, a pauta da Segurança Pública, como um todo, permeia debates políticos, de opositores e aliados do Governo Estadual. Na última semana, cinco dias após uma declaração polêmica de que os números de homicídios estavam "razoáveis", o então secretário da SSPDS, Samuel Elânio foi demitido da pasta. No lugar, foi anunciado Roberto Sá, que já foi secretário da Segurança no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, além de subsecretário de Planejamento e Integração Operacional do Rio. (Ludmyla Barros)