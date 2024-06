Gabriel entende que Psol oferece uma 'candidatura verdadeiramente à esquerda' em Fortaleza

Foto: Reprodução/YouTube O POVO Gabriel Aguiar (Psol), vereador de Fortaleza, participando do podcast Jogo Político

Gabriel Aguiar, vereador de Fortaleza pelo Psol, entende que o partido oferece "uma candidatura verdadeiramente à esquerda" nas eleições municipais de Fortaleza. Ele aponta que essa contribuição se sobressai por não apresentar "amarras", "que geralmente têm candidaturas mais encorpadas, digamos, assim, dentro do sistema, que a gente tem das disputas maiores governando".

"Acredito que as pessoas que votam no Psol pelo Psol, votam justamente, acho que esse é um dos grandes destaques do partido, por não ter amarras, não ter um compromisso com alguma estrutura maior. O compromisso que o Psol tem é com as suas bases, com seu eleitorado e as ideias que defende", explicou o parlamentar em participação no podcast Jogo Político, do O POVO, nesta segunda-feira, 3

O vereador entende que ter candidatura própria "é algo necessário para um partido ideológico, progressista, de esquerda, inclusive, sendo uma posição à esquerda sempre que possível".

Ao relembrar que houve exceção no pleito de 2022, quando o partido apoiou postulações do PT com o nome dos hoje governador Elmano de Freitas (PT) e presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Gabriel apontou que, agora, "o Psol retorna à sua tradição" de ter candidatura própria.

Para as eleições deste ano, a federação Psol-Rede Sustentabilidade definiu o produtor cultural e dirigente partidário Técio Nunes (Psol) como pré-candidato a prefeito de Fortaleza e a ambientalista e também dirigente partidária Cindy Carvalho (Rede) como vice.

"É a única candidatura negra que terá nesta eleição. A única candidatura que acredito que vai levantar as bandeiras da esquerda, progressistas. Acho que tem um papel central a cumprir", avalia o parlamentar.

Quer receber por WhatsApp as últimas notícias da política no Ceará e no Brasil? Acesse este link e entre no canal do O POVO sobre política

Leia mais Vereador quer transformar área de floresta do Aeroporto de Fortaleza em Unidade de Conservação